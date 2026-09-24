Fantastico Medioevo, a Venosa il ciclo delle Lezioni di Archeologia 24/09/2026 Il Castello Pirro del Balzo di Venosa ospiterà, nei venerdì di ottobre, quattro appuntamenti delle Lezioni di Archeologia curate dal gruppo di ricerca della Cattedra di Archeologia cristiana tardoantica e medievale dellUniversità degli Studi della Basilicata nellambito del progetto Fantastico Medioevo promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.







Il ciclo di Lezioni, realizzato in collaborazione con il Comune di Venosa e il patrocinio di SAMI - Società Archeologi Medievisti Italiani, Diuss - Dipartimento per linnovazione umanistica, scientifica e sociale e SSBA - Scuola di specializzazione in beni archeologici dellUniversità degli Studi della Basilicata, punta a raccontare al pubblico le principali scoperte di Archeologia medievale fatte in Basilicata. Tutti gli appuntamenti si terranno nella Sala del Trono alle ore 18:00.







Si comincia il 2 ottobre con la Lezione "Miti, fiamme e stratigrafie. Quando l'archeologia smonta (o conferma) le leggende a cura della Prof.ssa Francesca Sogliani, ordinaria di Archeologia tardoantica cristiana e medievale presso lUniversità degli Studi della Basilicata.



L incontro accompagnerà il pubblico dentro lo scavo archeologico per mostrare come gli archeologi riconoscono le tracce di un incendio antico e ricostruiscono, attraverso le evidenze materiali, la fine dellinsediamento. Partendo da uno degli insediamenti fortificati medievali più estesi della Basilicata, Satrianum (Torre di Satriano in Tito, PZ) e dal mito della Regina Giovanna, il pubblico scoprirà come la ricerca archeologica possa trasformare una leggenda in una vicenda ricostruita con metodo scientifico.







Il 9 ottobre la Dott.ssa Maria Carmela Di Marsico, archeologa specializzata in Archeologia tardoantica e medievale presso lUniversità degli Studi della Basilicata, terrà la Lezione Draghi, leoni e creature impossibili. I bestiari medievali raffigurati nelle chiese lucane. Lincontro racconterà il significato simbolico delle formelle in terracotta presenti sulle pareti e sulle facciate di alcune chiese medievali della Basilicata e nelle stratigrafie degli scavi archeologici, decorate a stampo con animali fantastici e inquietanti, veri e propri libri di argilla ispirati ai bestiari medievali, capaci di trasmettere messaggi morali, religiosi e apotropaici. Attraverso esempi concreti e reperti provenienti dagli scavi, il pubblico scoprirà come gli archeologi interpretano questi oggetti, mettendo in relazione arte, fede e mentalità del Medioevo.







Cosa mangiavano davvero gli uomini e le donne del Medioevo? E come possiamo saperlo oggi? Il 16 ottobre la Lezione "Luci e colori del Medioevo. Il vasellame da mensa dagli scavi archeologici della Basilicata", mostrerà come larcheologia riesca a ricostruire un banchetto medievale attraverso lo studio dei resti materiali: ossa animali, semi, ceramiche, stoviglie, focolari e rifiuti di cucina. A curare lincontro sarà la Dott.ssa Brunella Gargiulo, Archeologa specializzata in Archeologia medievale, Dottore di ricerca in Archeologia e Numismatica medievale, docente a contratto presso lUniversità degli Studi della Basilicata e direttrice del Museo Numismatico Nicola Ielpo di Rotondella.







Il ciclo delle Lezioni di Archeologia si chiude il 23 ottobre con lincontro "Tra devozione e memoria. Riti di sepoltura nelle chiese della Basilicata medievale" a cura del Dott. Antonio Nenna, Dottorando in Archeologia medievale presso lUniversità degli Studi della Basilicata e archeologo di I fascia iscritto negli elenchi del Ministero della Cultura, e del Dott. Luigi Lambusta, Archeologo specializzato in Archeologia tardoantica e medievale presso lUniversità degli Studi della Basilicata e antropologo fisico, iscritto negli elenchi nazionali del Ministero della Cultura. Lincontro illustrerà le principali tipologie di tombe medievali, le metodologie di scavo archeologico e ciò che lo studio dei resti umani può raccontare sulla vita, la salute, la devozione e lo status sociale delle comunità. Attraverso le sepolture rinvenute negli insediamenti fortificati e monastici della Basilicata, il pubblico scoprirà come larcheologia e lantropologia permettano di ricostruire pratiche funerarie, rituali e dinamiche sociali che caratterizzavano i luoghi di potere del Medioevo.







«Venosa torna a essere protagonista di un importante percorso di conoscenza e valorizzazione della storia e del patrimonio culturale della Basilicata - evidenzia il sindaco di Venosa, Francesco Mollica. Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare, nella prestigiosa Sala del Trono del Castello Pirro del Balzo, quattro appuntamenti dedicati allarcheologia medievale, promossi dalla Regione Basilicata e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 in collaborazione con lUniversità degli Studi della Basilicata nell'ambito del progetto Fantastico Medioevo. Si tratta di uniniziativa di grande valore, perché porta la ricerca scientifica fuori dagli ambiti accademici e la rende patrimonio condiviso della comunità. Attraverso il racconto di studiosi e ricercatori, cittadini e visitatori potranno scoprire testimonianze, riti, simboli, materiali e storie che contribuiscono a restituire profondità e identità al nostro territorio. Per lAmministrazione comunale investire nella cultura significa anche creare occasioni di partecipazione, promuovere la conoscenza del patrimonio e rafforzare il legame tra ricerca, comunità e territorio. La collaborazione con Regione, Fondazione e Università va esattamente in questa direzione. Venosa non è soltanto una città che conserva straordinarie testimonianze del passato: è una città nella quale la storia continua a parlare e a generare conoscenza. E iniziative come questa ci ricordano che Venosa occupa un posto centrale nella storia medievale della Basilicata e che il suo patrimonio rappresenta una chiave preziosa per leggere e comprendere la storia dellintero territorio lucano».

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