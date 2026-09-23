Dalla Basilicata al Veneto, dalla Sicilia alla Sardegna fino al Friuli-Venezia Giulia, il nuovo percorso dellAutunno Rosa ,prevenzione, poesia, educazione e contrasto alla violenza sulle donne.

Da molti anni il Salotto Donata Doni di Lagonegro, in Basilicata, porta avanti il percorso dellAutunno Rosa delle Donne, un programma che dallautunno accompagna le comunità fino alla primavera, attraverso iniziative dedicate alla prevenzione della salute, alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza sulle donne.

Un impegno che questanno si arricchisce di un nuovo progetto: Donne che rifioriscono  Storie, parole, poesia e passi di speranza, a cura di Agnese Belardi presidente del salotto Donata Doni Lagonegro Basilicata.

Lidea è quella di utilizzare anche la cultura, la poesia e la partecipazione delle comunità come strumenti di educazione e sensibilizzazione. Parlare di violenza, rispetto, dignità e libertà significa infatti anche educare, creare consapevolezza e offrire alle nuove generazioni strumenti per costruire relazioni più sane.

E proprio per questo il progetto sceglie di cambiare anche il linguaggio dei simboli.

Non più soltanto fiocchi rosa o scarpe rosse, immagini ormai consolidate nelle campagne di sensibilizzazione, ma margherite.

Margherite realizzate alluncinetto, una per ogni storia, una per ogni donna, una per ogni pensiero. Fiori semplici che diventano simbolo di rinascita e che, tappa dopo tappa, formeranno un'installazione collettiva destinata a crescere lungo il viaggio.

Le margherite della poesia

Ogni margherita sarà legata idealmente a una parola, a un verso, a una poesia.

Le poesie di autrici italiane, tra le voci più significative e importanti della nostra letteratura, accompagneranno il percorso e diventeranno occasione per parlare alle donne e agli uomini, ai giovani e agli adulti, attraverso la forza della parola.

La poesia non sarà quindi soltanto lettura, ma uno strumento per educare, sensibilizzare e riflettere.

Il filo delluncinetto diventerà metafora del legame: il filo che unisce le donne, le generazioni, le storie e i territori.

Oltre 130 donne in cammino

Sono oltre 130 le donne coinvolte nella rete del progetto: giornaliste, avvocate, donne impegnate nella politica, componenti delle Commissioni per le Pari Opportunità, volontarie, insegnanti, psicologhe, mediche, infermiere, artigiane, commercianti e tante altre professioniste e donne impegnate nel sociale.

A loro si affiancano le scuole secondarie di secondo grado e numerose insegnanti, perché la prevenzione della violenza passa anche dalleducazione e dal coinvolgimento delle nuove generazioni.

Una rete femminile ampia e trasversale che mette insieme professioni, esperienze e territori diversi.

Dalla Passeggiata Rosa allItalia

Il primo appuntamento sarà il 4 ottobre 2026 con la Passeggiata Rosa, momento di partecipazione dedicato alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà.

Da novembre il percorso diventerà itinerante con Poesie e versi contro la violenza sulle donne, portando incontri, testimonianze, letture e margherite nei diversi territori.

Il viaggio partirà da Lagonegro e dalla Basilicata per raggiungere altre regioni italiane, dalla Sicilia alla Sardegna, fino al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia.

Ogni tappa potrà coinvolgere scuole, associazioni, istituzioni, realtà culturali e cittadinanza.

L'obiettivo è costruire una grande rete nella quale ogni territorio possa lasciare la propria margherita e aggiungere una nuova voce al racconto collettivo.

Un fiore per rifiorire

Donne che rifioriscono nasce dal percorso del libro Vite segnate, che raccoglie testimonianze di donne che hanno attraversato malattia, violenza e momenti difficili.

Ma il messaggio non vuole fermarsi al dolore.

Una donna non è soltanto ciò che ha subito. È anche la sua capacità di rialzarsi, di ritrovare la propria voce e di ricominciare.

E così la margherita diventa il simbolo di questa possibilità.

Una vita può essere segnata, ma non deve essere spezzata.

Una testimonianza può diventare forza.

Una poesia può diventare voce.

Un fiore può diventare speranza.

Dal Salotto Donata Doni di Lagonegro, attraverso lAutunno Rosa delle Donne, prende così il via un nuovo cammino che vuole attraversare lItalia con la forza della cultura, della poesia e della partecipazione.

Non più soltanto un simbolo da indossare, ma un fiore da creare, condividere e far rifiorire insieme.

Un filo, una margherita, un verso, un passo alla volta.