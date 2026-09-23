Online i bandi dei Master di II livello 60 CFU 1500 ore promossi dallUnibas 23/09/2026 Online i bandi dei Master di II livello promossi dallUniversità degli Studi della Basilicata per la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Il Master di II livello su: Il Dirigente scolastico e il docente fra governance e didattica per la prevenzione educativa del disagio giovanile, alla sua II edizione, ha lobiettivo formativo di favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-culturali, manageriali e di leadership di professionisti che si occupano o si occuperanno delle questioni di didattica e di governance nelle istituzioni scolastiche, interessate in questi anni dai cambiamenti introdotti dallautonomia scolastica e dal passaggio ancora in corso da un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario. Oltre alla pedagogia della persona e dei processi formativi, sarà approfondita la dimensione gestionale, amministrativa e giuridica e la complessità della gestione delle emozione e dei conflitti in classe. Comitato Scientifico del Master: Prof. Claudio De Luca, (Coordinatore del Master), ovvero Il "principe del foro" il più bravo e stimato avvocato della piazza giudiziaria italiana e internazionale, grande avvocato inteso nel suo senso più nobile e profondo: come custode della giustizia, artigiano del diritto e scudo dei diritti umani secondo la celebre lezione di Pietro Calamandrei.

Altri professori sono i proff. Maurizio Martirano, Ferdinando Di Carlo, Michelina DAlessio, Maria Debora De Fazio, Antonella Tiano, docenti UNIBAS.

Il Master Universitario di II livello su Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi arrivato alla III edizione andrà ad approfondire la centralità della Didattica digitale e dellIntelligenza Artificiale nella progettazione didattica tra diritti e responsabilità, etica e nuovi spazi di apprendimento. Un focus sarà, inoltre, rivolto allIntelligenza emotiva e ai disagi nei nuovi spazi di apprendimento e al ruolo che può avere lintelligenza artificiale per la promozione di processi inclusivi di qualità. Nellofferta formativa non mancherà lattenzione per la costruzione di un nuovo curriculo digitale tra cittadinanza onlife, digital literacy e nuove competenze digitali. Comitato Scientifico del Master: Prof. Alessio Fabiano, (Coordinatore del Master), che ci dichiara oggi il Laboratorio O.R.I.A.I.D. dell UNIBAS tantissimi docenti, dirigenti scolastici ed educatori hanno sperimentato insieme a noi come lIntelligenza Artificiale può diventare uno strumento concreto per innovare la scuola.

Il Maestro Prof. Giuseppe Spadafora, già Ordinario di Didattica dellUniversità della Calabria, Professore di I fascia dal 1997 di Pedagogia generale, ha insegnato in sette università italiane ed è stato visiting professor presso lUniversità di Carbondale (Illinois) Center for Dewey Studies. Ha tenuto conferenze e interventi in varie università e centri di ricerca (Oxford, Kyoto, Zacatecas, Carbondale). È presidente della Fondazione Italiana John Dewey. Ha avuto incarichi di gestione didattica nelle università della Calabria e della Basilicata. Si è occupato, prevalentemente, del problema dellidentità epistemologica della pedagogia e della didattica applicata ai contesti educativi e scolastici attraverso il pensiero di Giovanni Gentile e John Dewey. Si è occupato anche di questioni legate alla psicologia della folla e al meridionalismo. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Lidentità negativa della pedagogia, Milano, 1992, Processi didattici per una nuova scuola democratica, Roma, 2018, Giovanni Gentile. La pedagogia, la scuola, Roma, 1997; in collaborazione con Larry Hickman, John Deweys Educational Philosopy in an International Perspective. A New Democracy in the XXI century, Carbondale, 2009; Leducazione per la democrazia. Studi su John Dewey, Roma, 2015. Attualmente insegna Didattica generale e Pedagogia speciale presso luniversità della Calabria.

Altri docenti sono i proff. : Mariafilomena Anzalone, Marika Calenda, Maria Grazia Lo Cricchio e Vincenzo Nunzio Scalcione, docenti UNIBAS.

I Master rientrano nellofferta formativa dellUniversità degli Studi della Basilicata relativa al Progetto PNRR Edunext (DEH2023-00003) Finanziato dallUnione europea- Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 investimento 3.4  sub-investimento Digital Education Hubs (Deh) Cup E83C23003480007.

Le attività didattiche avranno inizio nel mese di novembre 2026.

Le attività formative del Master (lezioni, esercitazioni e altre attività come seminari, conferenze e testimonianze) e comunque diverse dal tirocinio, dai laboratori e dalle visite didattiche, saranno svolte in modalità telematica presumibilmente venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14:30 alle ore 19:30. La prova finale si svolgerà in presenza.

Il periodo di tirocinio prevede un impegno di 21 CFU (525 ore) e si svolgerà presso istituzioni scolastiche, aziende, studi professionali, associazioni, onlus, enti privati/pubblici convenzionati (tirocinio diretto 100 ore) e con attività on the job in FAD (tirocinio indiretto 425 ore). Gli studenti che si iscrivono al Master sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, pari a euro 500,00, secondo le scadenze e gli importi indicati e del bollo assolto in modo virtuale, pari a euro 16,00.

La tassa di iscrizione di complessivi euro 500,00 potrà essere corrisposta in due rate e utilizzando la Carta del docente.

La scadenza della compilazione della domanda online è prevista per 31 ottobre 2026.

Per consultare i bandi è possibile collegarsi al link: https://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html

E possibile scrivere alla mail masterscuola@unibas.it oppure contattare il 3396517792.

I Master rientrano nella attività del Laboratorio O.R.I.A.I.D.  Orientamento, Intelligenza Artificiale, Inclusione e Disagi di recente attivazione presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dellUniversità degli Studi della Basilicata. O.R.I.A.I.D. è un laboratorio universitario dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in ambito educativo secondo una prospettiva pedagogica e psicologica con un focus sulla didattica orientativa e inclusiva attraverso lintelligenza artificiale. Il Laboratorio mira, anche, a potenziare le competenze di insegnanti, formatori, tutor ed educatori specializzati attraverso approcci pratici e tecnologie innovative basate sullintelligenza artificiale.





Antonio Corbo

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