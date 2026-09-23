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|Online i bandi dei Master di II livello 60 CFU 1500 ore promossi dallUnibas
23/09/2026
|Online i bandi dei Master di II livello promossi dallUniversità degli Studi della Basilicata per la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.
Il Master di II livello su: Il Dirigente scolastico e il docente fra governance e didattica per la prevenzione educativa del disagio giovanile, alla sua II edizione, ha lobiettivo formativo di favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-culturali, manageriali e di leadership di professionisti che si occupano o si occuperanno delle questioni di didattica e di governance nelle istituzioni scolastiche, interessate in questi anni dai cambiamenti introdotti dallautonomia scolastica e dal passaggio ancora in corso da un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo centralista ad un sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario. Oltre alla pedagogia della persona e dei processi formativi, sarà approfondita la dimensione gestionale, amministrativa e giuridica e la complessità della gestione delle emozione e dei conflitti in classe. Comitato Scientifico del Master: Prof. Claudio De Luca, (Coordinatore del Master), ovvero Il "principe del foro" il più bravo e stimato avvocato della piazza giudiziaria italiana e internazionale, grande avvocato inteso nel suo senso più nobile e profondo: come custode della giustizia, artigiano del diritto e scudo dei diritti umani secondo la celebre lezione di Pietro Calamandrei.
Altri professori sono i proff. Maurizio Martirano, Ferdinando Di Carlo, Michelina DAlessio, Maria Debora De Fazio, Antonella Tiano, docenti UNIBAS.
Il Master Universitario di II livello su Intelligenza artificiale, didattica digitale e nuove tecnologie per i processi inclusivi arrivato alla III edizione andrà ad approfondire la centralità della Didattica digitale e dellIntelligenza Artificiale nella progettazione didattica tra diritti e responsabilità, etica e nuovi spazi di apprendimento. Un focus sarà, inoltre, rivolto allIntelligenza emotiva e ai disagi nei nuovi spazi di apprendimento e al ruolo che può avere lintelligenza artificiale per la promozione di processi inclusivi di qualità. Nellofferta formativa non mancherà lattenzione per la costruzione di un nuovo curriculo digitale tra cittadinanza onlife, digital literacy e nuove competenze digitali. Comitato Scientifico del Master: Prof. Alessio Fabiano, (Coordinatore del Master), che ci dichiara oggi il Laboratorio O.R.I.A.I.D. dell UNIBAS tantissimi docenti, dirigenti scolastici ed educatori hanno sperimentato insieme a noi come lIntelligenza Artificiale può diventare uno strumento concreto per innovare la scuola.
Il Maestro Prof. Giuseppe Spadafora, già Ordinario di Didattica dellUniversità della Calabria, Professore di I fascia dal 1997 di Pedagogia generale, ha insegnato in sette università italiane ed è stato visiting professor presso lUniversità di Carbondale (Illinois) Center for Dewey Studies. Ha tenuto conferenze e interventi in varie università e centri di ricerca (Oxford, Kyoto, Zacatecas, Carbondale). È presidente della Fondazione Italiana John Dewey. Ha avuto incarichi di gestione didattica nelle università della Calabria e della Basilicata. Si è occupato, prevalentemente, del problema dellidentità epistemologica della pedagogia e della didattica applicata ai contesti educativi e scolastici attraverso il pensiero di Giovanni Gentile e John Dewey. Si è occupato anche di questioni legate alla psicologia della folla e al meridionalismo. Tra le sue numerose pubblicazioni ricordiamo: Lidentità negativa della pedagogia, Milano, 1992, Processi didattici per una nuova scuola democratica, Roma, 2018, Giovanni Gentile. La pedagogia, la scuola, Roma, 1997; in collaborazione con Larry Hickman, John Deweys Educational Philosopy in an International Perspective. A New Democracy in the XXI century, Carbondale, 2009; Leducazione per la democrazia. Studi su John Dewey, Roma, 2015. Attualmente insegna Didattica generale e Pedagogia speciale presso luniversità della Calabria.
Altri docenti sono i proff. : Mariafilomena Anzalone, Marika Calenda, Maria Grazia Lo Cricchio e Vincenzo Nunzio Scalcione, docenti UNIBAS.
I Master rientrano nellofferta formativa dellUniversità degli Studi della Basilicata relativa al Progetto PNRR Edunext (DEH2023-00003) Finanziato dallUnione europea- Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 investimento 3.4 sub-investimento Digital Education Hubs (Deh) Cup E83C23003480007.
Le attività didattiche avranno inizio nel mese di novembre 2026.
Le attività formative del Master (lezioni, esercitazioni e altre attività come seminari, conferenze e testimonianze) e comunque diverse dal tirocinio, dai laboratori e dalle visite didattiche, saranno svolte in modalità telematica presumibilmente venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 14:30 alle ore 19:30. La prova finale si svolgerà in presenza.
Il periodo di tirocinio prevede un impegno di 21 CFU (525 ore) e si svolgerà presso istituzioni scolastiche, aziende, studi professionali, associazioni, onlus, enti privati/pubblici convenzionati (tirocinio diretto 100 ore) e con attività on the job in FAD (tirocinio indiretto 425 ore). Gli studenti che si iscrivono al Master sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione, pari a euro 500,00, secondo le scadenze e gli importi indicati e del bollo assolto in modo virtuale, pari a euro 16,00.
La tassa di iscrizione di complessivi euro 500,00 potrà essere corrisposta in due rate e utilizzando la Carta del docente.
La scadenza della compilazione della domanda online è prevista per 31 ottobre 2026.
Per consultare i bandi è possibile collegarsi al link: https://portale.unibas.it/site/home/didattica/master.html
E possibile scrivere alla mail masterscuola@unibas.it oppure contattare il 3396517792.
I Master rientrano nella attività del Laboratorio O.R.I.A.I.D. Orientamento, Intelligenza Artificiale, Inclusione e Disagi di recente attivazione presso il Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale dellUniversità degli Studi della Basilicata. O.R.I.A.I.D. è un laboratorio universitario dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in ambito educativo secondo una prospettiva pedagogica e psicologica con un focus sulla didattica orientativa e inclusiva attraverso lintelligenza artificiale. Il Laboratorio mira, anche, a potenziare le competenze di insegnanti, formatori, tutor ed educatori specializzati attraverso approcci pratici e tecnologie innovative basate sullintelligenza artificiale.
Antonio Corbo
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