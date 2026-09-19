Successo per CODICE SORGENTE / La forma invisibile delle idee 19/09/2026 Si conclude con un gran successo la prima edizione di Codice Sorgente, levento della Nuova Libbaneria Mediterranea. In 4 giorni molto intensi e speciali oltre 200 persone, hanno preso parte a incontri, laboratori, workshop, djset e una performance finale. Non solo designer e professionisti internazionali, giunti a Maratea da diverse parti dItalia e dEuropa, ma anche abitanti, sia storici che nuovi, del territorio di Maratea e dintorni hanno partecipato a tutte le attività.



I diversi appuntamenti, con Stefano Consiglio, presidente di Fondazione con il Sud, Cesare Albanese, Sindaco di Maratea, lautore Marco Manfra, Danilo Beltrante co-founder di Vivere di Turismo Festival, Mariastella Gambardella, Assessora al Turismo del Comune di Maratea. Margherita Sarli, Direttrice di APT Basilicata, i dj Marco Deodati e Karlgarot, lattrice Giulia Mestri che in situazioni sempre molto informali, hanno toccato i temi della filantropia e della valorizzazione territoriale, del design eco-sociale, del turismo generativo e dellinnovazione come chiave di trasformazione, in confronti interessanti e appassionati, immersi nelle bellezze di Maratea. Il laboratorio dedicato alla lavorazione tradizionale, con raccolta filatura e intreccio, ha entusiasmato i partecipanti che hanno visto nascere tra le proprie mani le corde del mare, guidati da Angelina Tortorella e Rosa Brando. E i workshop, due momenti intensi di lavoro, hanno indagato nuovi linguaggi e sperimentazioni. La chiusura domenica mattina ha visto un momento performativo, molto suggestivo, in cui i risultati dei workshop sono andati in scena al Porto di Maratea, con il corteo delle maschere di indossare il mediterraneo e lesperienza di abitare il suono. Gli ideatori, Ilaria dAuria, Marialuisa Firpo e Angelo Licasale sono particolarmente soddisfatti per la rete di persone e per gli intrecci di relazioni che si sono creati in questi giorni e che hanno portato la storia dei libbani verso nuove direzioni. i risultati dei workshop aggiungono aprono a nuovi scenari perforativi di cui stiamo già immaginando il futuro.



Il workshop, Indossare il Mediterraneo. Il Mare come Maschera, ideato e condotto dalla designer Sara Bologna, ha riunito persone molto diverse In una giornata di lavoro sui libbani e sulla maschera come tecnologia simbolica di trasformazione, i partecipanti hanno sperimentato il fare come forma di pensiero in tempo di crisi. Dall'elaborazione è nata una sfilata onirica per le vie del porto di Maratea: un corteo che ha attraversato la memoria del territorio guidando il pubblico ad affacciarsi sulla riva stessa del Mediterraneo. Ad aprire il corteo, l'Arca/Archè dell'artista Carla Viparelli  soglia e origine. La segue Angelina Tortorella, la prima cosa che è stata portata in salvo, con i fasci di tagliamani in equilibrio sul capo come una corona, eco della stessa postura che le donne del paese portavano un tempo. Dietro di lei, driadi gorgoni e sirene raccolgono metaforicamente i detriti dell'inquinamento umano lungo la spiaggia; un eremita gentile, una montagna che cammina, una Posidonia dal capo fluttuante, Aletheia  la verità velata, dell'artista Antonella Cuzzocrea, completano un corteo che ha reso visibile, attraverso il corpo e il gesto, ciò che il Mediterraneo sta perdendo e ciò che ancora orgogliosamente custodisce.



Linstallazione Abitare il suono / pratiche di riattivazione sonora dellerba tagliamani, nasce dalla collaborazione tra Radura, collettivo lucano di ricerca

territoriale, il musicista Gustaf Turmak e il maker e designer Davide Tagliabue.

Restituzione di un workshop di costruzione e sperimentazione partecipata, il dispositivo

polifonico e polisensoriale dialoga con la materia dellerba tagliamani e con lintreccio nei

libbani, interrogando la possibilità di ascoltare ciò che in essi risuona ancora.

Un materiale attraversato dal tempo, dal gesto e dalluso, tramandato dalle generazioni di

donne di Maratea, è stato avvicinato nella sua dimensione sonora. La fibra ha lasciato

emergere vibrazioni e risonanze, rendendo percepibile un suono che sembrava già

appartenere alla materia, in attesa di essere attivato. Allinterno di uno spazio di ascolto

intimo, lopera è divenuta così una riflessione condivisa sulla memoria e sullarchivio,

dialogando anche con le immagini dellarchivio storico custodito da Biagio Calderano.

Attraverso il laboratorio di costruzione collettiva, i libbani sono stati trattati come una

materia stratificata, capace di trattenere le esperienze che lhanno attraversata e di farle

riemergere a un nuovo uso. Assemblati allinterno di meccanismi motorizzati entro scatole

sonore, sono stati accostati in un equilibrio precario a frammenti di legno levigati dal mare,

diventando elemento di tramite con la costa. I dispostivi sonori, collocati all'interno di una

grotta sulla costa di Maratea insieme a immagini di archivio, sono stati trasformati così in

elementi delicati che sembrano emergere dall'acqua per portare alla luce una fragile

tensione. Il paesaggio sonoro dialoga con quello naturale e con le storie che lo hanno

attraversato, accompagnando i visitatori in un'esperienza intima di ascolto.

A contatto con il mare e la cavità della roccia, le vibrazioni delle onde sono state accolte e

restituite allo spazio, e archivi differenti sono stati messi in relazione affinché dialogassero

tra di loro e lasciassero emergere risonanze e frammenti della storia del luogo e del

sapere antico dellintreccio dellerba tagliamani.



Foto di Marco Deodati e Elena Zottola

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