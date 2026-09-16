Si terrà a Savoia di Lucania il 18 e 19 settembre prossimi Spazi di comunità, il primo festival delle cooperative di comunità lucane. Liniziativa, organizzata da Legacoop Basilicata e dallaps Spazio Comunità, in collaborazione con il Comune di Savoia di Lucania e la cooperativa Netural coop, con il sostegno di Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, e della Fondazione Carical, sarà un momento pubblico di confronto, racconto e costruzione di reti per valorizzare le esperienze di cooperazione di comunità che stanno prendendo forma in Basilicata. Sarà inoltre loccasione per riflettere sul ruolo delleconomia sociale nella tenuta e nel rilancio delle aree interne, nel contrasto allo spopolamento, nella costruzione di nuove economie dei luoghi, e per promuovere la cooperazione come agente rivitalizzante del lavoro e rigenerante dei contesti periferici e marginali.



La due giorni sarà articolata in diversi spazi tematici: esperienze, conoscenza, economia reale e policy. Cooperative, istituzioni, terzo settore, fondazioni, credito, centri studi ed esperti si confronteranno su pratiche, strumenti e prospettive per rafforzare le comunità locali.

Il festival Spazi di comunità non intende essere un evento celebrativo  commenta il presidente di Legacoop Innocenzo Guidotti  ma un laboratorio, un luogo in cui raccontare ciò che nei territori sta nascendo e, al tempo stesso, costruire alleanze utili a consolidare una rete regionale delle cooperative e delle esperienze di comunità.

Il programma definitivo di questa prima edizione sarà presentato nelle prossime settimane.