|
|
|Spazi di comunità, il 18 e 19 settembre a Savoia di Lucania
16/09/2026
|Si terrà a Savoia di Lucania il 18 e 19 settembre prossimi Spazi di comunità, il primo festival delle cooperative di comunità lucane. Liniziativa, organizzata da Legacoop Basilicata e dallaps Spazio Comunità, in collaborazione con il Comune di Savoia di Lucania e la cooperativa Netural coop, con il sostegno di Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, e della Fondazione Carical, sarà un momento pubblico di confronto, racconto e costruzione di reti per valorizzare le esperienze di cooperazione di comunità che stanno prendendo forma in Basilicata. Sarà inoltre loccasione per riflettere sul ruolo delleconomia sociale nella tenuta e nel rilancio delle aree interne, nel contrasto allo spopolamento, nella costruzione di nuove economie dei luoghi, e per promuovere la cooperazione come agente rivitalizzante del lavoro e rigenerante dei contesti periferici e marginali.
La due giorni sarà articolata in diversi spazi tematici: esperienze, conoscenza, economia reale e policy. Cooperative, istituzioni, terzo settore, fondazioni, credito, centri studi ed esperti si confronteranno su pratiche, strumenti e prospettive per rafforzare le comunità locali.
Il festival Spazi di comunità non intende essere un evento celebrativo commenta il presidente di Legacoop Innocenzo Guidotti ma un laboratorio, un luogo in cui raccontare ciò che nei territori sta nascendo e, al tempo stesso, costruire alleanze utili a consolidare una rete regionale delle cooperative e delle esperienze di comunità.
Il programma definitivo di questa prima edizione sarà presentato nelle prossime settimane.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/09/2026 - Spazi di comunità, il 18 e 19 settembre a Savoia di Lucania
Si terrà a Savoia di Lucania il 18 e 19 settembre prossimi Spazi di comunità, il primo festival delle cooperative di comunità lucane. Liniziativa, organizzata da Legacoop Basilicata e dallaps Spazio Comunità, in collaborazione con il Comune di Savoia di Lucania e la coop...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Lauria,per la rassegna Frammenti autoriali il docufilm di Rocco Messina
San Giustino de Jacobis fu un povero cristiano, l ultimo tra gli uomini la cui esperienza in Africa da missionario (meglio da pellegrino) ancora oggi testimonia che più cresce lumiltà in noi più si avverte il bisogno di andare incontro alla diversità, al...-->continua
|
|
|16/09/2026 - SLA, in Basilicata 11 famiglie già raggiunte da Ovunque Vicini
Sono già 11 le famiglie lucane entrate nella rete di Ovunque Vicini, il servizio nazionale gratuito promosso da AISLA per portare la competenza specialistica sulla SLA fino al domicilio e raccordarla con i professionisti e i servizi del territorio.
Alla vi...-->continua
|
|
|16/09/2026 - Avis Basilicata: torna 'Due mari di solidarietà'
Connettere le due coste della Basilicata attraverso il filo rosso della solidarietà, attraversando i borghi e le montagne dellentroterra per lanciare un messaggio forte sulla cultura del dono. Dal 18 al 20 settembre 2026 prende il via la 3ª Edizione di "Due M...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV