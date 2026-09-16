SLA, in Basilicata 11 famiglie già raggiunte da Ovunque Vicini 16/09/2026 Sono già 11 le famiglie lucane entrate nella rete di Ovunque Vicini, il servizio nazionale gratuito promosso da AISLA per portare la competenza specialistica sulla SLA fino al domicilio e raccordarla con i professionisti e i servizi del territorio.

Alla vigilia della XIX Giornata Nazionale SLA, che si celebra venerdì 18 settembre, il dato assume un significato particolare: la Basilicata è oggi la quarta regione italiana per numero di persone che hanno utilizzato il servizio, dopo Lombardia, Calabria e Lazio. Un risultato rilevante per una regione con una popolazione contenuta, distribuita tra piccoli comuni e aree interne, dove le distanze possono diventare un ulteriore ostacolo alla continuità della cura.

Ovunque Vicini è attivo attraverso la Centrale Operativa AISLA, disponibile dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, e l'app gratuita ISA. Dopo la valutazione del bisogno, il servizio può attivare televisite con professionisti esperti nella SLA, supporto psicologico, orientamento sociale e raccordo con i servizi sanitari e sociosanitari locali.

Tra le prime persone lucane ad averne fatto esperienza ci sono Ezio Pantone e sua moglie Luciana, che vivono a Rionero in Vulture. La loro storia restituisce il senso più concreto del progetto: quando la malattia rende difficile spostarsi, non possono essere la persona e la famiglia a inseguire visite, informazioni e interlocutori. Deve essere la rete della cura a organizzarsi intorno a loro.

La ricognizione condotta da AISLA nel 2025 aveva intercettato in Basilicata 53 famiglie con una persona affetta da SLA. Una comunità che ha attraversato una vicenda complessa, segnata dalla sospensione dei contributi, da differenze applicative tra gli Ambiti Socio-Territoriali e da ritardi che hanno inciso pesantemente sulla vita quotidiana.

AISLA ha ricevuto conferma del finanziamento aggiuntivo disposto attraverso una delibera CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) per la misura destinata alle persone con SLA, ulteriore rispetto alle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, e prende atto positivamente della recente semplificazione regionale degli assegni di cura.

Resta però un passaggio essenziale: le Aziende sanitarie stanno completando le attività di propria competenza e gli Ambiti devono concludere l'approvazione delle graduatorie. Fino a quel momento, i pagamenti rimangono bloccati.

«Undici famiglie hanno già chiesto aiuto a Ovunque Vicini e questo ci dice quanto fosse urgente costruire un collegamento capace di superare le distanze», dichiara Mimmo Santomauro, referente AISLA per la Basilicata. «Nei nostri territori la distanza non si misura soltanto in chilometri. Si misura nel tempo necessario per trovare uno specialista, ottenere un'informazione corretta o coordinare servizi diversi. Come AISLA continueremo a stare accanto alle famiglie e a lavorare con le istituzioni affinché nessuno resti isolato nel proprio comune o nella propria casa».

«Riconosciamo i passi compiuti dalla Regione: le ulteriori risorse e la semplificazione della rendicontazione rispondono a richieste avanzate con fermezza da AISLA e dalle famiglie», sottolinea Pina Esposito, Segretario nazionale AISLA e delegata dell'Associazione presso l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. «Ora occorre completare il percorso. Chiediamo alla Direzione regionale competente, all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, all'Azienda Sanitaria Locale di Matera e a tutti gli Ambiti Socio-Territoriali di concludere rapidamente gli adempimenti e comunicare alle famiglie tempi certi e uniformi. Un finanziamento diventa una risposta soltanto quando raggiunge la persona alla quale è destinato. Nella SLA il tempo non è un dettaglio amministrativo: è parte della cura».

La Giornata Nazionale sarà anche l'occasione per incontrare la cittadinanza. Domenica 20 settembre i volontari saranno presenti a Potenza, nel Parco dell'Europa Unita, rione Poggio Tre Galli, con la campagna «Un contributo versato con gusto». In caso di pioggia, l'iniziativa si svolgerà sul sagrato della Parrocchia di Santa Cecilia.

Con una donazione sarà possibile ricevere una bottiglia di Barbera d'Asti DOCG e sostenere i servizi AISLA dedicati alle persone con SLA e alle loro famiglie. Anche quest'anno Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 50 mila euro raccolti nelle piazze italiane, destinandoli al supporto psicologico e alle attività educative per i bambini e i ragazzi che crescono accanto alla SLA. Alla mobilitazione lucana partecipano anche i Family Banker degli uffici di Matera.

LA BASILICATA SI ILLUMINA DI VERDE

Alle ore 19.45 di venerdì 18 settembre si illumineranno di verde due luoghi simbolici della provincia di Potenza, insieme a centinaia di monumenti in tutta Italia:

Potenza  Palazzo di Città

Castelmezzano  Chiesa di Santa Maria dellOlmo

Le luci verdi raccontano una comunità che non lascia sole le persone con SLA e le loro famiglie. Per la Basilicata rappresentano quest'anno anche un impegno preciso: trasformare le risorse stanziate in sostegni effettivi e fare in modo che, anche nei territori più piccoli e distanti, la cura possa essere davvero vicina.

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