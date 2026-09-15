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|Associazione Tartufai del Serrapotamo:rinnovato il Direttivo
15/09/2026
|Si è svolta ieri, 14 settembre 2026, in prima convocazione presso lAula Consiliare del Comune di Carbone, lassemblea dellAssociazione Tartufai del Serrapotamo, chiamata al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Erano presenti 52 soci aventi diritto al voto, che hanno votato allunanimità.
Si chiudono così i primi tre anni di attività dellAssociazione, caratterizzati da un intenso lavoro del Consiglio Direttivo e del presidente uscente Sabatino Iannibelli, che hanno permesso di realizzare importanti progetti e di promuovere e valorizzare il territorio del Serrapotamo attraverso il suo prodotto simbolo: il tartufo bianco del Serrapotamo, autentica eccellenza lucana.
Tra le principali attività realizzate negli ultimi tre anni si ricordano:
* Lo studio del CREA di Arezzo, capeggiato dal professor Lino Cirigliano, che rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento e la valorizzazione del tartufo bianco della Valle del Serrapotamo, fornendo un concreto riconoscimento delle sue qualità. Lo studio verrà presentato ufficialmente in occasione della prossima Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo a Carbone, in programma dal 30 ottobre al 1° novembre.
* Lacquisizione, tramite regolare contratto di affitto, di un terreno privato nel Comune di Carbone, dove verrà realizzata una tartufaia sperimentale, grazie a un protocollo dintesa con ALSIA.
* Le numerose manifestazioni organizzate su tutto il territorio del Serrapotamo, che hanno portato migliaia di visitatori anche nei periodi di bassa stagione, contribuendo a far conoscere il territorio e il suo straordinario patrimonio tartufigeno.
Risultati raggiunti grazie allimpegno del Consiglio Direttivo, ma soprattutto grazie alla partecipazione e alla collaborazione dei tanti soci attivi dellAssociazione, che hanno contribuito concretamente alla crescita del progetto associativo.
Il nuovo Consiglio Direttivo
Il presidente uscente Sabatino Iannibelli, di Carbone, lascia la carica dopo tre anni di intenso impegno, ricevendo il plauso dellassemblea per il lavoro svolto. Iannibelli continuerà comunque a far parte del Consiglio Direttivo, mettendo a disposizione dellAssociazione la grande esperienza maturata in questi anni.
Il nuovo assetto è così composto:
Presidente:
Matteo Belcore, residente a Senise originario di Castronuovo di SantAndrea già vicepresidente dellAssociazione.
Vicepresidente:
Nicola Mobilio, di Chiaromonte, figura attiva e punto di riferimento per le relazioni con enti e istituzioni, che ha contribuito in maniera significativa alla crescita dellAssociazione.
Segretario:
Giuseppe Libertella, di Calvera, confermato nel ruolo per lottimo lavoro svolto e per la precisione nella gestione dei registri e dei resoconti dellAssociazione.
Entrano inoltre a far parte del nuovo Consiglio Direttivo:
* Gabriele Rizieri Di Ciancia, di Castronuovo;
* Rocco Motta, presidente provinciale dellENDAS di Basilicata, residente a Roccanova;
* Claudio Breglia, di Teana;
* Sabatino Iannibelli, presidente uscente, di Carbone.
Il Consiglio Direttivo si arricchisce così di nuove figure rappresentative del territorio, passando da 5 a 7 componenti, con lobiettivo di rafforzare ulteriormente lattività dellAssociazione e la collaborazione tra i diversi comuni della Valle del Serrapotamo.
Le elezioni si sono svolte in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo, con un nutrito numero di iscritti che ha voluto confermare la fiducia nel lavoro svolto fino a oggi e, allo stesso tempo, imprimere nuovo slancio al Consiglio Direttivo appena eletto.
I prossimi appuntamenti
LAssociazione Tartufai del Serrapotamo è già pronta per i prossimi importanti appuntamenti.
Il 1° e il 3 ottobre, a Chiaromonte, si terrà la seconda edizione del White Truffle Day.
Dal 30 ottobre al 1° novembre, invece, sarà la volta della ormai rinomata Mostra Mercato del Tartufo Bianco del Serrapotamo, a Carbone, giunta alla XIX edizione.
Una manifestazione che negli ultimi anni ha contribuito in maniera significativa a far conoscere Carbone e lintera Valle del Serrapotamo, attirando visitatori e appassionati da diverse parti della regione e non solo.
Il nuovo Consiglio Direttivo riparte dunque con entusiasmo, con la volontà di proseguire il lavoro intrapreso e di continuare a investire nella valorizzazione del tartufo bianco, nella promozione del territorio e nella crescita dellAssociazione, rafforzando sempre più il legame tra tartufo, ambiente, cultura e comunità locale.
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