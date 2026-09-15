Dopo il grande successo della ventunesima edizione di Vicoli Corti  Cinema di Periferia, va in scena a Massafra lepilogo del festival con LAnticonformista, una retrospettiva su Bernardo Bertolucci che chiude anche lomaggio al regista che già aveva accompagnato le serate festivaliere ad agosto. Tre giovedì, a partire dal 17 settembre, in compagnia di tre film di uno dei grandi maestri del cinema italiano e internazionale. Gli appuntamenti si terranno al teatro comunale N. Resta di Massafra. Lingresso è libero. Porte aperte dalle ore 20.30, le proiezioni inizieranno alle 21.



Sono in programma tre film che segnano altrettanti momenti diversi dellopera di Bertolucci: dalla Parma inquieta e politica di Prima della rivoluzione allItalia de Il Conformista, fino alla Parigi giovane, cinefila e ribelle di The Dreamers. Si tratta di una preziosa occasione per rivedere sul grande schermo tre film restaurati, grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato  Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo.



Questo il programma della retrospettiva:

17 settembre  Prima della rivoluzione (1964)

Lirrequietezza della giovinezza, il conflitto tra appartenenza borghese e tensione marxista. Il ritratto struggente di una generazione che scopre limpossibilità di essere davvero rivoluzionaria senza dolorose rinunce.



24 settembre  Il conformista (1970)

Un capolavoro formale assoluto. Attraverso le geometrie opprimenti della fotografia di Vittorio Storaro, Bertolucci analizza la psicologia del fascismo e il desiderio patologico di normalità che anestetizza la coscienza.



1 ottobre  The Dreamers (2003)

Il sessantotto parigino letto attraverso il filtro della cinefilia, delleros e dellutopia. Unopera-testamento sulla passione per le immagini e sulla forza liberatoria della gioventù.



Il festival prodotto da Il Serraglio questanno ha scelto di rendere omaggio a un maestro che ha trasformato il linguaggio cinematografico in un atto rivoluzionario, poetico e profondamente politico. E lo ha fatto già a partire dal manifesto della ventunesima edizione, realizzato dallillustratrice Annalisa Manfredi e ispirato ai 50 anni di Novecento (1976), unopera monumentale che ha saputo fondere lepica contadina con la lotta di classe, la passione individuale con il respiro della grande Storia. Tra documentari e cortometraggio, durante le serate del festival è stata esplorata la figura di Bertolucci attraverso il racconto di chi lo ha studiato, amato e compreso, fino a toccare la sua ultima intuizione dietro la macchina da presa. Ora la retrospettiva riporta sul grande schermo alcuni capolavori della sua produzione.



«Rileggere Bernardo Bertolucci oggi non è un mero esercizio di memoria cinefila.  afferma Vincenzo Madaro, direttore artistico di Vicoli Corti  In un momento storico segnato dalla fragile tenuta delle democrazie, insidiate dal riaffiorare di tentazioni autoritarie e dallegemonia pervasiva dei magnati della tecnologia e dei social media capaci di anestetizzare il dibattito pubblico, il cinema di Bertolucci agisce come un reagente critico urgente e necessario. E ci ricorda che ogni scelta estetica è unazione politica. Il suo anticonformismo non è mai stato una posa superficiale, ma una sfida costante al potere, alle convenzioni e al pudore borghese».

