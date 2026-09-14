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Sassano nella Commissione tecnica nazionale Politiche sul Paesaggio del CNAPPC

14/09/2026

Un nuovo contributo della Basilicata al confronto nazionale sui temi del paesaggio e della professione. Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha nominato larch. Gerardo Sassano, Presidente dellOrdine degli Architetti PPC della Provincia di Potenza, componente della Commissione tecnica nazionale Politiche sul Paesaggio.
La nomina, deliberata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22 luglio 2026, porta allinterno della Commissione anche lesperienza maturata sul territorio lucano e il lavoro sviluppato negli anni intorno ai temi del paesaggio, della sua tutela e delle sue trasformazioni.
La Commissione avrà un ruolo consultivo e di approfondimento, affiancando il Consiglio Nazionale nellelaborazione di proposte, contributi e contenuti utili al sistema ordinistico e alla professione. Un luogo di confronto nel quale mettere in relazione esperienze, competenze e differenti realtà territoriali, contribuendo alla costruzione di politiche capaci di riconoscere il paesaggio come una delle questioni centrali del progetto contemporaneo.
La nomina si inserisce nel percorso che l'architetto Sassano porta avanti da anni su questi temi, sia nellattività professionale sia attraverso il confronto e limpegno allinterno di organismi e realtà che riuniscono professionisti e competenze nei settori del paesaggio e dei giardini. È Vicepresidente della sezione CampaniaBasilicataCalabria di AIAPP  Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio e referente regionale per la Basilicata di APGI  Associazione Parchi e Giardini dItalia.
Unesperienza che potrà ora contribuire anche al confronto nazionale, portando allinterno della Commissione il punto di vista di un territorio nel quale paesaggio, aree interne, patrimonio culturale e trasformazioni contemporanee sono temi strettamente intrecciati e decisivi per il futuro.
LOrdine ringrazia tutti i membri del CNAPPC e il Presidente Alessandro Panci per la fiducia accordata. La presenza del Presidente dellOrdine nella Commissione rappresenta anche unopportunità per rafforzare il contributo della provincia di Potenza e della Basilicata al dibattito nazionale sulle politiche per il paesaggio.
«Accolgo questa nomina con grande piacere e con la voglia di portare nella Commissione lesperienza costruita in questi anni, nella professione, nel confronto con le diverse realtà che operano nel campo del paesaggio e nel lavoro quotidiano con il nostro Ordine. Credo che parlare di paesaggio significhi parlare del futuro dei nostri territori, di come cambiano e di come possiamo prendercene cura. Su questi temi gli architetti possono e devono avere un ruolo importante, mettendo insieme competenze, sensibilità e capacità di visione».



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