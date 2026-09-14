Si è tenuta questa mattina a Balvano la cerimonia ufficiale di intitolazione della scalinata a Michele Ferrero. Allevento è intervenuto il Presidente della Regione, Vito Bardi, che ha voluto ricordare la figura dellimprenditore piemontese e il suo profondo legame con la comunità lucana. Il rapporto tra Michele Ferrero e Balvano nasce nel momento più doloroso della nostra storia, subito dopo il devastante terremoto del 1980. Di fronte alle macerie e alla disperazione  ha detto Bardi  Ferrero comprese che la risposta più forte e duratura non poteva essere soltanto lassistenza, ma la creazione di lavoro, dignità e futuro. Una scelta coraggiosa che ha contribuito in maniera determinante alla rinascita di unintera comunità, trasformando la tragedia in speranza.

Nel descrivere la figura dellindustriale, Bardi ha sottolineato il valore etico del suo operato: Michele Ferrero ha dimostrato nei fatti che fare impresa significa prima di tutto assumersi una responsabilità verso le persone e i territori. Ha saputo legare il successo aziendale al benessere sociale dei lavoratori e della comunità locale, anticipando di decenni una visione moderna e profondamente umana del fare impresa. Un passaggio centrale del discorso del Presidente ha riguardato il contrasto allabbandono dei territori: Portare un grande investimento industriale a Balvano ha significato dare alle persone la possibilità reale di restare nella propria terra, senza dover rinunciare al lavoro e al proprio domani. È una lezione di straordinaria attualità per la Basilicata e per lintero Mezzogiorno: le nostre aree interne non chiedono assistenzialismo, ma condizioni concrete per poter costruire in autonomia il proprio futuro. Quello che era nato come un forte gesto di solidarietà si è trasformato negli anni in uneccellenza industriale straordinaria. Oggi Balvano  ha aggiunto Bardi  è un sito produttivo strategico a livello globale, capace di ospitare linee produttive innovative destinate ai mercati internazionali. È la prova vivente che radicamento sul territorio, innovazione tecnologica e competitività globale possono non solo coesistere, ma crescere e rafforzarsi insieme. Soffermandosi sul valore simbolico della cerimonia il Presidente ha ribadito come Michele Ferrero abbia segnato la storia di Balvano, unintera epoca e un modo alto di fare impresa, dimostrando a tutti che il valore più grande di un investimento si misura soprattutto nella speranza che sa generare.