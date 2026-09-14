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|Balvano, scalinata intitolata a Michele Ferrero
14/09/2026
|Si è tenuta questa mattina a Balvano la cerimonia ufficiale di intitolazione della scalinata a Michele Ferrero. Allevento è intervenuto il Presidente della Regione, Vito Bardi, che ha voluto ricordare la figura dellimprenditore piemontese e il suo profondo legame con la comunità lucana. Il rapporto tra Michele Ferrero e Balvano nasce nel momento più doloroso della nostra storia, subito dopo il devastante terremoto del 1980. Di fronte alle macerie e alla disperazione ha detto Bardi Ferrero comprese che la risposta più forte e duratura non poteva essere soltanto lassistenza, ma la creazione di lavoro, dignità e futuro. Una scelta coraggiosa che ha contribuito in maniera determinante alla rinascita di unintera comunità, trasformando la tragedia in speranza.
Nel descrivere la figura dellindustriale, Bardi ha sottolineato il valore etico del suo operato: Michele Ferrero ha dimostrato nei fatti che fare impresa significa prima di tutto assumersi una responsabilità verso le persone e i territori. Ha saputo legare il successo aziendale al benessere sociale dei lavoratori e della comunità locale, anticipando di decenni una visione moderna e profondamente umana del fare impresa. Un passaggio centrale del discorso del Presidente ha riguardato il contrasto allabbandono dei territori: Portare un grande investimento industriale a Balvano ha significato dare alle persone la possibilità reale di restare nella propria terra, senza dover rinunciare al lavoro e al proprio domani. È una lezione di straordinaria attualità per la Basilicata e per lintero Mezzogiorno: le nostre aree interne non chiedono assistenzialismo, ma condizioni concrete per poter costruire in autonomia il proprio futuro. Quello che era nato come un forte gesto di solidarietà si è trasformato negli anni in uneccellenza industriale straordinaria. Oggi Balvano ha aggiunto Bardi è un sito produttivo strategico a livello globale, capace di ospitare linee produttive innovative destinate ai mercati internazionali. È la prova vivente che radicamento sul territorio, innovazione tecnologica e competitività globale possono non solo coesistere, ma crescere e rafforzarsi insieme. Soffermandosi sul valore simbolico della cerimonia il Presidente ha ribadito come Michele Ferrero abbia segnato la storia di Balvano, unintera epoca e un modo alto di fare impresa, dimostrando a tutti che il valore più grande di un investimento si misura soprattutto nella speranza che sa generare.
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