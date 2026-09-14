Si è conclusa con numeri da record la quindicesima edizione della Sagra della Patata di Montagna di Muro Lucano. Oltre 20.000 persone hanno popolato le vie della città nellarco della tre giorni, confermando l'evento tra gli appuntamenti enogastronomici e culturali di punta nel panorama regionale basilicata.



Unedizione iconica, segnata dal traguardo dei 15 anni di storia e dalla candidatura ufficiale dellevento al prestigioso marchio di Sagra di Qualità, il riconoscimento promosso dallUNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) per valorizzare le manifestazioni che promuovono i prodotti tipici, la sostenibilità e la tutela delle tradizioni locali.



«Un mare di presenze ha fatto vibrare lanima della nostra comunità», dichiara con orgoglio il Sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro. «Con questa quindicesima edizione, Muro Lucano si consacra definitivamente come il grande proscenio della Basilicata, una vetrina deccellenza capace di far brillare l'intera regione attraverso la valorizzazione delle nostre radici. La Sagra della Patata di Montagna è molto più di un appuntamento enogastronomico: è linno damore della nostra terra, il simbolo di unidentità forte che si converte in accoglienza, sviluppo e pura emozione».



Il Primo Cittadino ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le forze scese in campo per la riuscita dell'evento: «Questo successo porta la firma di chi lavora con il cuore. Esprimo profonda gratitudine alla Pro Loco Murese APS, autentico motore della manifestazione, con il suo Presidente, il direttivo, i soci e i tantissimi volontari. Un grazie sincero va ai nostri agricoltori, custodi della montagna, ai ristoratori e agli standisti.



Fondamentale, infine, il lavoro della Polizia Locale, dellArma dei Carabinieri, della Protezione Civile, delle Guardie Ecozoofile, degli Ausiliari del Traffico e della Croce Rossa, che hanno garantito la sicurezza e la perfetta gestione dell'imponente afflusso di visitatori».



Infine, il Sindaco Setaro ha voluto lanciare un accorato e diretto appello alle nuove generazioni, tracciando la rotta per i prossimi anni:



«Lo sguardo oggi si rivolge al domani e, in particolare, ai giovani di Muro Lucano: è giunto il momento che le nuove generazioni prendano in mano il presente e plasmino il futuro della città. Invito ufficialmente i nostri ragazzi a entrare nel vivo della macchina organizzativa di questa manifestazione e di tutte le iniziative che stiamo mettendo in campo. In me e nellAmministrazione Comunale troveranno sempre la massima apertura, ascolto sincero e pieno sostegno per le loro idee e la loro visione. Muro Lucano è la loro casa, ed è tempo che la prendano per mano».