Matera si conferma capitale senza tempo del turismo culturale ed esperienziale, offrendo uno scenario unico dove la storia millenaria incontra le nuove frontiere dei viaggi consapevoli.



In questa cornice suggestiva, giovedì 17 settembre alle ore 19:00, è stato programmato un appuntamento che unisce il fascino della letteratura alla valorizzazione strategica del territorio, trasformandosi in un vero e proprio evento-spettacolo.



La presentazione si terrà in una delle location più affascinanti e panoramiche della città: la splendida terrazza di Ecoverticale (www.ecoverticale.it). Questo spazio non è semplicemente un luogo di ospitalità, ma un hub culturale e di co-working che reinterpreta l'antico concetto lucano di "vicinato" in chiave contemporanea, fondendo l'architettura scavata nel tufo con l'innovazione sociale.



La serata sarà presentata da Cristina Amenta, architetto e manager dell'ospitalità, figura che unisce la visione dello spazio alla gestione dei flussi turistici.



Protagonista centrale dell'incontro sarà l'opera d'esordio del lucano Giuseppe Lalinga, "Il Gitano in poltrona. Storia di una bugia diventata destinazione", pubblicata dalla casa editrice Edigrafema.



Il romanzo si sviluppa come un viaggio dinamico e imprevedibile che tocca geografie e culture distanti: partendo dai portici di Marconia, si sposta oltre i confini nazionali tra i canali alternativi di Camden Town a Londra, fino a raggiungere le spiagge esotiche di Las Terrenas nella Repubblica Dominicana. Una storia intima e potente che attraversa una parte di mondo per riscoprire, alla fine, il senso profondo del ritorno a casa.



L'incontro, programmato alle 19:00, nell'ora in cui la luce del tramonto accende di sfumature dorate la roccia della Murgia, romperà gli schemi della classica presentazione per offrire al pubblico un'esperienza artistica a tutto tondo.



A moderare e tessere i fili del racconto sarà l'avvocato Grazia Iannuzziello, affiancata dagli interventi dell'editrice Antonella Santarcangelo, che racconterà la genesi di questo progetto letterario.



Il cuore pulsante della performance sarà affidato alla talentuosa attrice Manola Rotunno (già co-protagonista del film "Scordato" di Rocco Papaleo), che darà vita a un inedito reading letterario e teatrale. Le sue interpretazioni ruberanno letteralmente le parole del "Gitano", nel tentativo di farlo alzare dalla sua poltrona per coinvolgere lo spettatore in una narrazione scenica ed emozionante.



Scegliere Matera e le terrazze di Ecoverticale significa promuovere un modello di turismo rigenerativo ad alto valore aggiunto. L'autore stesso incarna questa filosofia: laureato in Scienze Politiche con un solido bagaglio globale, Lalinga ha scelto di reinvestire le sue competenze proprio in Basilicata, dove oggi opera come Manager di Destinazione.



