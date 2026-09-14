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|Apt Basilicata, da domani il fam trip "ItaliAbsolutely on tour" su costa ionica
14/09/2026
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Dal 15 al 18 settembre la costa ionica lucana ospita "ItaliAbsolutely on tour Basilicata Edition", iniziativa promossa dall'Apt Basilicata in collaborazione con ItaliAbsolutely. Venti buyer internazionali, provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Romania, Bulgaria e Ungheria, saranno per quattro giorni lungo il tratto costiero compreso tra Metaponto e Nova Siri, per conoscere da vicino un territorio che unisce mare, natura e archeologia.
Il fam trip prende avvio il 15 settembre con un tour guidato del centro di Policoro. La giornata seguente, il 16 settembre, si sposta sull'acqua con un'escursione in barca a vela lungo la costa ionica, cui fa da contrappunto l'esplorazione della riserva naturale Wwf Bosco Pantano; seguono poi una wine experience e le visite al borgo di Novasiri. Il 17 settembre l'itinerario prosegue verso Marconia, dove un laboratorio di cucina tipica introduce i buyer ai sapori locali, prima di un'escursione tra i Calanchi e la tappa al Museo Essenza.
Il percorso di scoperta lascia poi spazio ai momenti business e di formazione, previsti il 18 settembre, presso il Castello Baronale di Policoro. Dalle 9.30 alle 13.30 si svolge una sessione di incontri B2B tra i buyer internazionali e gli operatori turistici della Basilicata; dalle 15.30 alle 18.30 seguono workshop tematici pensati come cassette degli attrezzi e dei contributi istituzionali. All'iniziativa aderiscono circa 30 operatori lucani, tra strutture ricettive, agenzie di viaggio, tour operator e consorzi turistici del territorio.
Dopo la BTM di Maratea, abbiamo voluto confermare per il secondo anno levento nel Metapontino, anche se con un nuovo partner tecnico- dichiara il Direttore generale di Apt, Margherita Sarli - si tratta di un format in cui crediamo molto perché business ed esperienza diretta del territorio si fondono. La Costa Jonica è una destinazione solida nei numeri e merita attenzione e sostegno per intervenire su una maggiore interazione tra mare e borghi e sulla destagionalizzazione. Infine, è molto evidente che ledizione di questanno ha per noi un particolare sapore di vicinanza e di fiducia per Policoro che nei giorni scorsi è stata colpita da un evento meteorologico eccezionale.
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