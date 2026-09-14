Basilicata. In ogni verso: presentato a Potenza il volume di Ottavio Chiaradia 14/09/2026 È stato presentato questa mattina, nella Sala del Consiglio di Amministrazione della BCC Basilicata, a Casa BCC a Potenza, Basilicata. In ogni verso  along all lines, il volume fotografico di Ottavio Chiaradia pubblicato da Universosud Edizioni.



Alla conferenza stampa sono intervenuti lautore Ottavio Chiaradia, la Presidente della BCC Basilicata Teresa Fiordelisi, il Direttore Generale Giorgio Costantino e Antonio Candela per Universosud Edizioni.



Unopera che supera la dimensione tradizionale del volume fotografico per costruire un racconto della Basilicata nel quale immagini, paesaggio, memoria, storia e appartenenza si intrecciano. Le fotografie di Chiaradia diventano così non soltanto rappresentazione dei luoghi, ma documenti capaci di conservare le trasformazioni di una regione e delle comunità che la abitano.



«Ho fotografato la Basilicata cercando di raccontarla per quella che è, senza costruirne unimmagine artificiale  ha spiegato Ottavio Chiaradia . Dentro queste fotografie ci sono luoghi, persone, tradizioni e soprattutto il tempo. Ci sono immagini di una Basilicata che in alcuni casi è già cambiata e altre che raccontano ciò che continua a resistere. Il mio desiderio è che questo libro possa aiutare chi lo sfoglia a riconoscere questa terra e, magari, a guardarla con occhi diversi».



Per la Presidente della BCC Basilicata Teresa Fiordelisi, il volume assume anche un significato legato alla responsabilità verso il territorio: «Una comunità ha bisogno di custodire la propria memoria per poter costruire il proprio futuro. Questo libro ci ricorda che il patrimonio di una terra non è costituito soltanto dalle sue risorse economiche, ma anche dai paesaggi, dalle persone, dalle tradizioni, dai legami e dalle storie che nel tempo ne hanno costruito lidentità. Per una banca di credito cooperativo sostenere iniziative di questo tipo significa essere coerenti con la propria natura: accompagnare lo sviluppo del territorio significa anche contribuire a conservarne e rafforzarne il capitale culturale e sociale».



Una funzione sottolineata anche dal Direttore Generale della BCC Basilicata Giorgio Costantino: «Il rapporto di una banca di comunità con il territorio non si esaurisce nella dimensione finanziaria. Significa conoscerlo, accompagnarne i processi di crescita e sostenere quelle iniziative capaci di generare valore nel tempo. Basilicata. In ogni verso racconta una regione complessa, fatta di identità diverse, e contribuisce a farne conoscere il patrimonio anche al di fuori dei suoi confini. È questa capacità di trasformare cultura, memoria e appartenenza in valore condiviso che rende il progetto particolarmente significativo».



Sul valore editoriale dell'opera si è soffermato Antonio Candela: «Abbiamo scelto di pubblicare questo libro perché non volevamo realizzare semplicemente un bel volume sulla Basilicata. Nelle fotografie di Ottavio Chiaradia abbiamo riconosciuto un vero archivio emotivo della nostra regione: immagini che conservano ciò che siamo stati, interpretano ciò che siamo e possono essere consegnate a chi verrà dopo di noi. La dedica a Francesca, che scoprirà la Basilicata con lo sguardo di domani, racchiude forse il senso più profondo di questo progetto: il passaggio di testimone tra generazioni. La memoria, se resta soltanto nostalgia, guarda indietro; se invece viene consegnata alle nuove generazioni, diventa uno strumento per immaginare e trasformare il futuro. È questa la responsabilità che anche leditoria deve assumersi».



Il volume affianca alle fotografie quattro contributi che ne ampliano la lettura: Paolo Continanza con Basilicata, loggetto del desiderio, Danilo Chiaradia-Killerud con La stratigrafia emotiva della Basilicata, Antonio Bavusi con Lanima e i Silenzi e Igor Uboldi con Basilicata, lucus a non lucendo. La struttura bilingue italiano-inglese rafforza inoltre la possibilità di portare il racconto della Basilicata oltre i confini regionali e nazionali.



La conferenza stampa di Potenza anticipa la presentazione pubblica in programma domani, martedì 15 settembre, alle ore 18.00, allHotel San Vincenzo Resort di Policoro, con ingresso libero.



Lincontro di Policoro sarà loccasione per approfondire le diverse chiavi di lettura dellopera e il rapporto tra fotografia, memoria e territorio. Un racconto della Basilicata che non vuole trasformare la regione in una cartolina da contemplare o in una riserva del passato, ma in un territorio da conoscere e interpretare: un patrimonio di memoria da consegnare allo sguardo di domani.

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