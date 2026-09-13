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|Visita a Palazzo Viceconte a Matera guidata da Stefano Saletti e Ulderico Pesce
13/09/2026
|Lunedì 14 settembre alle ore 19, Ulderico Pesce, Stefano Saletti e i partecipanti alla residenza artistica accompagneranno il pubblico a visitare Palazzo Viceconte ex Venusio, dagli ipogei e fino allampio terrazzo che si affaccia sui Sassi di Matera. La visita sarà accompagnata dalle musiche in lingua sabir rintracciate da Saletti e da narrazioni sulla vita della famiglia Venusio, grandi produttori di carta e di grano che da Amalfi emigrarono a Matera dove costruirono il palazzo che ancora si erge sulla civita e dal quale partivano per lOriente dove vendevano varie merci prodotte a Matera. La visita si soffermerà nelle sale espositive dedicate alle opere fotografiche che Pino Settanni ha dedicato al Marocco, a Napoli e ad altri importanti centri del Mediterraneo.
La residenza artistica guidata da Stefano Saletti e Ulderico Pesce continuerà fino al 7 ottobre presso Palazzo Viceconte e presso la Fondazione Sassi. I laboratori di musica, canto popolare e recitazione sono gratuiti e aperti a tutti. I prossimi incontri si terranno il 14 settembre presso Palazzo Viceconte dalle ore 15, con visita al Palazzo alle ore 19; il 15 settembre presso Fondazione Sassi dalle ore 15 alle ore 20; il 16 settembre presso Palazzo Viceconte dalle ore 15 alle ore 20, il 17 settembre nella Fondazione Sassi dalle ore 17; il 18 settembre sempre presso la Fondazione Sassi dalle ore 15; il 19 settembre presso la Fondazione Sassi dalle ore 17 con evento Matera regina del Mediterraneo alle ore 19. La residenza artistica andrà avanti fino al 7 ottobre con spettacolo finale Kuntsar Matera dedicato a Matera e ai suoi rapporti con il Mediterraneo.
KUNTʃAR MATERA è una Residenza Artistica del programma Terre Immerse - Comunità Creative Euromediterranee, promosso dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 per Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, in collaborazione con il Comune di Matera. Il Programma è finanziato dal Ministero del Turismo e dalla Regione Basilicata.
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