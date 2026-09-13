L'editore Monetti racconta Cascini: «La poesia come coscienza»
13/09/2026
In occasione del compleanno di Prospero Cascini, arrivano le parole di Salvatore Monetti, editore, che ne sottolinea il percorso umano e culturale e il valore della sua produzione poetica.
«Il suo percorso culturale dice Monetti nella sua opera è stato costantemente guidato da virtù come lumiltà, la sobrietà, il rispetto e la condivisione».
Continua Monetti: «Appartiene a quella schiera di poeti per i quali la letteratura non è evasione, ma coscienza. La sua opera custodisce il respiro della Basilicata e della cultura nel senso più nobile del termine».
Il radicamento rappresenta il principio strutturante della sua poetica. Castelsaraceno, più che semplice riferimento biografico, diviene spazio simbolico della memoria e dellidentità, luogo dellanima prima ancora che coordinate geografiche. In questa prospettiva, il dato locale si apre a una dimensione universale e il paesaggio, umano e naturale, si trasforma in forma di conoscenza e testimonianza.
Il confronto con i maggiori interpreti della letteratura lucana consente di cogliere con maggiore chiarezza la specificità del suo contributo. Se in Isabella Morra la terra si configura come luogo di solitudine e costrizione, in Cascini essa si fa spazio di appartenenza e responsabilità condivisa; se in Scotellaro emerge la tensione verso il riscatto sociale, in Cascini si avverte una consapevolezza più meditata, segnata dalle trasformazioni contemporanee e dalla fragilità dei legami comunitari; rispetto a Sinisgalli, egli privilegia una dimensione etico-educativa; in consonanza con Pierro, riconosce nella memoria uno strumento essenziale di custodia culturale.
La sua poesia si distingue per il costante equilibrio.
«Che Prospero Cascini conclude Monetti attraverso la sua poesia possa offrire una guida luminosa e una via autentica per le nuove generazioni lucane!»
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