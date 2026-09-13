Diciotto anni di cinema, incontri, protagonisti e territorio raccontati attraverso cento volti simbolo di un percorso in continua evoluzione. È stato presentato a Venezia, nellambito della Mostra Internazionale dArte Cinematografica, il volume Marateale 18  E la storia continua I 100 volti che hanno reso grande la kermesse cinematografica lucana, scritto da Nicola Timpone, direttore artistico del Premio Internazionale Marateale. Lincontro, ospitato allItalian Pavilion dellHotel Excelsior, ha registrato una partecipazione particolarmente significativa, con una sala gremita di pubblico e numerose presenze del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo. A moderare la presentazione sono stati Andrea Di Consoli e Claudio Guerrini, che hanno accompagnato il racconto del volume e delle tappe più importanti della storia del Marateale. Tra i momenti più intensi della serata, lintervento di Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia e autore della prefazione del libro. Un contributo particolarmente significativo ed emozionante, accolto con grande partecipazione dal pubblico presente in sala, che ha sottolineato il valore del percorso compiuto dal Marateale e il ruolo assunto dalla manifestazione nel rapporto tra cinema, cultura e territorio. Il volume ripercorre le prime diciotto edizioni della kermesse, ricostruendone la crescita attraverso immagini, testimonianze, ricordi e incontri con alcuni dei nomi più importanti del cinema e dello spettacolo italiano e internazionale. Pubblicato da De Nigris Editore, il libro raccoglie cento protagonisti che, nel corso degli anni, hanno contribuito a consolidare lidentità del Marateale e il suo ruolo come luogo di incontro tra cinema, industria audiovisiva e promozione del territorio. Nel corso della presentazione veneziana, Timpone ha ripercorso le tappe principali di un progetto nato in Basilicata e cresciuto progressivamente fino ad acquisire una dimensione nazionale e internazionale. Dalle difficoltà iniziali alla capacità di attrarre registi, attori, produttori, distributori e operatori del settore, il Marateale ha costruito negli anni una propria identità, rafforzando allo stesso tempo il legame tra il cinema e la Basilicata. Tra i ricordi più significativi raccolti nel volume figura anche lincontro con Sophia Loren, uno dei momenti simbolo nella storia della manifestazione e testimonianza del percorso compiuto da una kermesse nata come una scommessa e divenuta nel tempo un appuntamento riconosciuto nel panorama cinematografico. Il libro non vuole tuttavia rappresentare soltanto un bilancio del passato. Il titolo stesso, E la storia continua , sottolinea la volontà di guardare alle prossime edizioni e a una nuova fase del Premio Internazionale Marateale. Il diciottesimo anniversario rappresenta infatti una sorta di maggiore età della manifestazione: un traguardo che consente di guardare al percorso realizzato, ma soprattutto alle nuove sfide da affrontare. La presentazione a Venezia ha assunto quindi un significato particolarmente simbolico: raccontare la storia del Marateale in uno dei luoghi più prestigiosi del cinema mondiale, davanti a una platea numerosa e qualificata, rafforzando quel ponte tra Basilicata e grande cinema che la manifestazione ha costruito nel corso degli anni. Diciotto edizioni, cento volti e una storia che continua a essere scritta.