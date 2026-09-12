LApt Basilicata partecipa al Salone del Camper di Parma, in programma dal 12 al 20 settembre, puntando a far conoscere, ai visitatori interessati al turismo itinerante, i borghi, i paesaggi e gli attrattori della regione.

Giunta alla 17esima edizione e punto di riferimento in Italia dal 2010, la manifestazione riunisce oltre 310 espositori provenienti da 22 Paesi e più di 600 veicoli ricreazionali su una superficie di 110mila metri quadrati, riferisce Fiere di Parma. Il settore è in crescita: le immatricolazioni sono aumentate del 14,96% nel primo quadrimestre 2026, quasi il doppio della media europea, indicano i dati diffusi da Apc (Associazione Produttori Caravan e Camper) sulla base delle rilevazioni della European Caravan Federation. Il turismo open air italiano si avvia intanto verso i 68,4 milioni di pernottamenti e 5,12 miliardi di euro di spesa diretta, riporta la sesta edizione dell'Osservatorio Turismo Outdoor di Human Company e Thrends.

Dati che aprono un'opportunità per la Basilicata, da tempo attenta a questo segmento e presente all'evento di settore: il camper è uno strumento utile per destagionalizzare i flussi turistici e ampliare i percorsi visitati. Le aree di sosta e le piazzole nei camping village sul territorio lucano hanno raggiunto quota 53, come emerge dall'aggiornamento della guida "Basilicata in Camper", realizzata con Sistema Plein Air. Lo scorso anno in occasione della partecipazione al Salone, lApt intercettò linteresse del Raduno Camper promosso dallAssociazione di promozione sociale LArcano, con SmsRadio e che si è svolto la scorsa estate presso i laghi di Monticchio a Rionero in Vulture.