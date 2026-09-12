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|Potenza, ''Basilicata in ogni verso'': Chiaradia racconta la regione attraverso le immagini
12/09/2026
|Lunedì 14 settembre 2026 alle ore 10 nella sede di BCC Basilicata a Potenza è in programma la presentazione del libro Basilicata in ogni verso Along all lines di Ottavio Chiaradia. Di seguito la nota integrale. Il volume propone un viaggio per immagini attraverso la Basilicata, raccontandone paesaggi, persone, storie e tradizioni attraverso lo sguardo e la sensibilità dellautore. Un progetto editoriale che prova a restituire una narrazione autentica della regione, mettendo insieme luoghi, identità e comunità e affidando alla fotografia il compito di raccontare una Basilicata che merita di essere conosciuta, attraversata e osservata anche da prospettive nuove.Prenota Tour Locali
Alla conferenza stampa saranno presenti Ottavio Chiaradia, autore del volume; Antonio Candela, Editore Universosud; Teresa Fiordelisi, Presidente di BCC Basilicata, e il Direttore Generale di BCC Basilicata.
Nel corso dellincontro saranno presentati alla stampa il progetto editoriale, il percorso che ha portato alla realizzazione del volume e le ragioni di una collaborazione che mette al centro la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, umano e paesaggistico della Basilicata.
La conferenza stampa anticiperà la presentazione ufficiale del volume in programma martedì 15 settembre 2026, alle ore 18 nellHotel San Vincenzo Resort di Policoro, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo culturale e sociale lucano.
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