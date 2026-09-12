Lunedì 14 settembre 2026 alle ore 10 nella sede di BCC Basilicata a Potenza è in programma la presentazione del libro Basilicata in ogni verso  Along all lines di Ottavio Chiaradia. Di seguito la nota integrale. Il volume propone un viaggio per immagini attraverso la Basilicata, raccontandone paesaggi, persone, storie e tradizioni attraverso lo sguardo e la sensibilità dellautore. Un progetto editoriale che prova a restituire una narrazione autentica della regione, mettendo insieme luoghi, identità e comunità e affidando alla fotografia il compito di raccontare una Basilicata che merita di essere conosciuta, attraversata e osservata anche da prospettive nuove.Prenota Tour Locali



Alla conferenza stampa saranno presenti Ottavio Chiaradia, autore del volume; Antonio Candela, Editore Universosud; Teresa Fiordelisi, Presidente di BCC Basilicata, e il Direttore Generale di BCC Basilicata.



Nel corso dellincontro saranno presentati alla stampa il progetto editoriale, il percorso che ha portato alla realizzazione del volume e le ragioni di una collaborazione che mette al centro la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, umano e paesaggistico della Basilicata.



La conferenza stampa anticiperà la presentazione ufficiale del volume in programma martedì 15 settembre 2026, alle ore 18 nellHotel San Vincenzo Resort di Policoro, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo culturale e sociale lucano.