Ci sono luoghi capaci di fermare il tempo e spalancare il cuore alla meraviglia. Sabato 12 settembre il Parco della Grancia invita il pubblico a tuffarsi in unesperienza sensoriale e culturale senza tempo, pronta a regalare nuove ed indelebili emozioni nel cuore pulsante della Basilicata. Un giorno speciale pensato per chi cerca la bellezza autentica, il calore della tradizione e il brivido del grande spettacolo dal vivo.



La giornata prenderà vita alle ore 12:00, quando il Parco accoglierà i primi visitatori avvolgendoli nei suoni e nei profumi della terra lucana. Gli sguardi curiosi dei bambini si illumineranno tra le storie della Fattoria degli Animali e la poesia del Teatro dellOrto, mentre latmosfera si farà misteriosa con l'affascinante Percorso dei Rapaci Notturni. La creatività prenderà forma attraverso la delicatezza del Laboratorio di Pittura e la dolcezza operosa del Laboratorio del Miele, che offrirà anche una seconda sessione nel pomeriggio. Contemporaneamente, il Borgo dei Sapori aprirà la sua festa del gusto, pronta a deliziare fino a mezzanotte con i profumi avvolgenti delle tipicità lucane. Per chi cerca una pausa di pura convivialità e sapori antichi, la storica locanda Taverna di Posta riaprirà i battenti alle 13:00 con un menù genuino che sa di casa e tradizione.



Dalle 15:00 in poi, il Parco si trasformerà in un teatro naturale vibrante di energia. I colori dello Spettacolo sui Carnevali e il fascino dei Riti e Miti Antichi trascineranno gli ospiti in una dimensione senza tempo, mentre il ritmo incalzante di Caccabak e le note celestiali de I Suoni dellArpa faranno vibrare laria di poesia. Ad arricchire l'esperienza della natura sarà la speciale Passeggiata Naturalistica guidata dalla docente Antonella Moccia, un vero e proprio viaggio immersivo alla scoperta della ricchezza botanica e dei segreti custoditi dalla foresta della Grancia. La narrazione dal vivo toccherà vertici d'intensa commozione grazie all'esperienza dell'attore Erminio Truncellito, che con il suo talento drammatico darà voce e corpo alle storie e ai volti della tradizione, regalando al pubblico momenti di profonda immedesimazione. La storia batte il suo ritmo più caldo tra le tende dell'Accampamento dei Briganti, per poi salire fino al cielo alle 18:30 con il maestoso Spettacolo di Falconeria, un incontro d'anima e libertà capace di lasciare tutti a bocca aperta.



Quando il crepuscolo accarezzerà le montagne lucane la notte si accenderà d'incanto. Alle 21:30 andrà in scena il cuore pulsante del Parco: limponente Cinespettacolo La Storia Bandita. Sotto un cielo di stelle, tra spari, cavalli in corsa, giochi di luce e centinaia di comparse, la memoria del brigantaggio prenderà corpo e voce, trascinando il pubblico in un turbine di passione, fierezza e commozione.



La direzione del Parco e l'Amministrazione Comunale di Brindisi Montagna invitano famiglie, visitatori e istituti scolastici a prenotare in anticipo il proprio viaggio nella storia e nell emozione.



