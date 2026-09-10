Riparte domani, 11 settembre alle ore 17.00, presso la sede del Csv Basilicata in via Sicilia a Potenza, la campagna di ascolto promossa dal Centro di Servizio per il Volontariato della Basilicata in preparazione della programmazione delle attività per lanno 2027. Il primo appuntamento sarà dedicato alle associazioni di protezione civile, convocate per un momento di confronto finalizzato a raccogliere esigenze, proposte e priorità provenienti direttamente dal territorio. Il percorso proseguirà con una serie di incontri territoriali già programmati: il 17 settembre a Potenza, per larea del Potentino; il 18 settembre a Lauria, per la zona sud della Basilicata; il 21 settembre a Matera, presso la sede del Csv; il 23 settembre a Policoro; il 29 settembre a Grassano e il 1° ottobre a Rionero in Vulture, per larea del Vulture. A questi appuntamenti seguiranno ulteriori momenti di confronto dedicati alle associazioni operanti nelle aree del Bradano, del Melandro e della Collina Materana. Lobiettivo è definire in maniera sempre più puntuale i bisogni del mondo del volontariato lucano, al quale il Csv Basilicata garantisce servizi, accompagnamento e supporto nelle attività quotidiane, con particolare attenzione agli interventi rivolti alle fasce più fragili della popolazione. La programmazione delle attività  dichiara Giannino Romaniello, presidente del Csv Basilicata  non può essere decisa dallalto né può prescindere da una conoscenza concreta e aggiornata dei bisogni delle persone e delle comunità. Per questo riteniamo fondamentale ascoltare direttamente le associazioni, che rappresentano un presidio indispensabile nei nostri territori. Il volontariato lucano svolge infatti un ruolo centrale nella costruzione di reti sociali, nella promozione di momenti di aggregazione e nel contrasto allisolamento, soprattutto nei piccoli comuni, dove spesso cittadini e famiglie devono fare i conti con una ridotta disponibilità di servizi essenziali. In Basilicata  prosegue Romaniello  operano oltre 1.200 associazioni, con il coinvolgimento di circa 50.000 volontari. È una realtà che la Regione e gli enti locali devono ascoltare con maggiore continuità e sostenere attraverso politiche adeguate, anche perché in molti casi il volontariato interviene laddove il sistema pubblico incontra difficoltà nel garantire risposte sufficienti. Secondo il presidente del Csv Basilicata, è quindi necessario rafforzare gli strumenti di partecipazione e il sostegno alle politiche sociali.

Occorre incrementare le risorse destinate alle politiche sociali nel bilancio regionale e strutturare in maniera più efficace gli strumenti di partecipazione. Co-programmazione e co-progettazione devono diventare assi portanti del rapporto tra istituzioni e Terzo settore, affinché le scelte pubbliche possano nascere da un confronto reale con chi opera quotidianamente nelle comunità.La campagna di ascolto del Csv Basilicata rappresenta dunque un passaggio centrale per costruire una programmazione 2027 più aderente alle esigenze dei territori e capace di valorizzare pienamente il contributo delle organizzazioni di volontariato lucane.