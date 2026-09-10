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|A Chiaromonte la presentazione di Lestate spezzata di Mariapaola Vergallito
10/09/2026
|Altrimedia Edizioni presenta a Chiaromonte Lestate spezzata. Storie dalla tragedia della collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986, il volume della giornalista Mariapaola Vergallito dedicato a una delle pagine più dolorose della storia recente della Basilicata.
Lincontro si terrà domenica 13 settembre 2026, alle ore 18:30, in Piazza Umberto I Chiazzolla, a Chiaromonte. Interverranno con lautrice Valentina Viola, sindaca di Chiaromonte; Rosa Ciminelli, responsabile della Biblioteca comunale Giovanni Percoco; Filippo Gazzaneo, scrittore, e Vito Epifania di Altrimedia Edizioni. Le letture saranno curate da Francesco Ciminelli.
Pubblicato nel 2026 da Altrimedia Edizioni, Lestate spezzata ricostruisce quanto accadde allalba del 26 luglio 1986, quando una frana inghiottì la collina Timpone di Senise, provocando la morte di otto persone e segnando profondamente unintera comunità.
Il lavoro di Mariapaola Vergallito nasce da anni di ricerca condotta attraverso la rassegna stampa dellepoca, documenti, interviste realizzate a partire dal 2006 e testimonianze raccolte nel tempo. Il libro ripercorre le ore precedenti al disastro, i momenti drammatici dei soccorsi, i giorni del dolore, gli allarmi che avevano preceduto la tragedia e le difficoltà della fase successiva.
Al centro del racconto non ci sono soltanto la cronaca e gli atti ufficiali, ma soprattutto le persone: donne, uomini e bambini con le loro storie, i legami familiari, i sogni e i progetti interrotti. Attraverso le loro voci, il volume restituisce alla memoria collettiva la dimensione umana della catastrofe e contrasta il rischio che, dopo il cordoglio e la rabbia, prevalga loblio.
Con prefazione del giornalista Renato Cantore, il libro si configura come unopera di giornalismo civile: una ricostruzione rigorosa che unisce memoria, responsabilità e partecipazione, dando voce a una comunità e interrogando il presente.
Accanto al racconto storico e alle testimonianze, Lestate spezzata propone infatti una riflessione attuale sul dissesto idrogeologico, sulla tutela del territorio e sulla necessità di trasformare le conoscenze scientifiche in azioni concrete di prevenzione. Il caso di Senise diventa così un monito che riguarda non soltanto la Basilicata, ma lintero Paese.
La presentazione di Chiaromonte sarà unoccasione per approfondire con lautrice il lungo lavoro di ricerca da cui è nato il volume e per riflettere sul valore della memoria come responsabilità verso le vittime, le comunità e le generazioni future. Le letture curate da Francesco Ciminelli accompagneranno il pubblico tra alcune delle pagine e delle testimonianze dellopera.
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