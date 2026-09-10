Altrimedia Edizioni presenta a Chiaromonte Lestate spezzata. Storie dalla tragedia della collina Timpone a Senise, 26 luglio 1986, il volume della giornalista Mariapaola Vergallito dedicato a una delle pagine più dolorose della storia recente della Basilicata.

Lincontro si terrà domenica 13 settembre 2026, alle ore 18:30, in Piazza Umberto I  Chiazzolla, a Chiaromonte. Interverranno con lautrice Valentina Viola, sindaca di Chiaromonte; Rosa Ciminelli, responsabile della Biblioteca comunale Giovanni Percoco; Filippo Gazzaneo, scrittore, e Vito Epifania di Altrimedia Edizioni. Le letture saranno curate da Francesco Ciminelli.

Pubblicato nel 2026 da Altrimedia Edizioni, Lestate spezzata ricostruisce quanto accadde allalba del 26 luglio 1986, quando una frana inghiottì la collina Timpone di Senise, provocando la morte di otto persone e segnando profondamente unintera comunità.

Il lavoro di Mariapaola Vergallito nasce da anni di ricerca condotta attraverso la rassegna stampa dellepoca, documenti, interviste realizzate a partire dal 2006 e testimonianze raccolte nel tempo. Il libro ripercorre le ore precedenti al disastro, i momenti drammatici dei soccorsi, i giorni del dolore, gli allarmi che avevano preceduto la tragedia e le difficoltà della fase successiva.

Al centro del racconto non ci sono soltanto la cronaca e gli atti ufficiali, ma soprattutto le persone: donne, uomini e bambini con le loro storie, i legami familiari, i sogni e i progetti interrotti. Attraverso le loro voci, il volume restituisce alla memoria collettiva la dimensione umana della catastrofe e contrasta il rischio che, dopo il cordoglio e la rabbia, prevalga loblio.

Con prefazione del giornalista Renato Cantore, il libro si configura come unopera di giornalismo civile: una ricostruzione rigorosa che unisce memoria, responsabilità e partecipazione, dando voce a una comunità e interrogando il presente.

Accanto al racconto storico e alle testimonianze, Lestate spezzata propone infatti una riflessione attuale sul dissesto idrogeologico, sulla tutela del territorio e sulla necessità di trasformare le conoscenze scientifiche in azioni concrete di prevenzione. Il caso di Senise diventa così un monito che riguarda non soltanto la Basilicata, ma lintero Paese.

La presentazione di Chiaromonte sarà unoccasione per approfondire con lautrice il lungo lavoro di ricerca da cui è nato il volume e per riflettere sul valore della memoria come responsabilità verso le vittime, le comunità e le generazioni future. Le letture curate da Francesco Ciminelli accompagneranno il pubblico tra alcune delle pagine e delle testimonianze dellopera.