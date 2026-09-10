Sabato 12 settembre, alle ore 18,00 presso lauditorium del Centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma levento inaugurale del ciclo Tra liberalismo e democrazia, organizzato da Fondazione e Associazione Francesco Saverio Nitti patrocinato dal comune di Melfi con il contributo del ristorante Sole di Mezzanotte.



Si tratta di tre incontri nel corso dei quali si cercherà di capire meglio l'attualità del pensiero oltre che l'azione intellettuale, politica e civile di tre protagonisti del Novecento italiano: Gobetti, Colorni e Nitti.



Lo spunto è offerto da tre libri, di recente pubblicazione, che saranno presentati attraverso il format del dialogo a due voci. Insieme allautore, infatti, converseranno personalità del mondo accademico e della stessa Fondazione Nitti.



Questo il calendario degli incontri:



 12 Settembre, alle ore 18, Attualità di Gobetti (Passigli editori) di Antonio Carioti, giornalista de Il Corriere della Sera e scrittore, che dialogherà con Giovanni Vetritto, segretario del Comitato scientifico di Fondazione Nitti.

 26 Settembre, alle ore 17,30, Eugenio Colorni (Giuntina) di Massimiliano Coccia, giornalista e scrittore, che dialogherà con Donato Verrastro, docente di Storia Contemporanea allUniversità degli Studi della Basilicata.

 10 Ottobre Nitti, interprete del Novecento (Editoriale Scientifica) di Massimo Crosti, docente universitario e scrittore, che dialogherà con Stefano Rolando, presidente di Fondazione Nitti.



Gobetti, Colorni, Nitti. Tre luci nel firmamento drammatico della prima metà del Novecento  afferma il presidente di Fondazione Nitti Stefano Rolando-. Il punto di convergenza di diverse culture della libertà: quella liberale, quella radicale, quella socialista, quella federalista. Tre figure che pagarono un prezzo molto alto per il loro antifascismo (due perdendo la vita, Nitti con più di ventanni di esilio e di incarcerazione durante la guerra ad opera dei nazisti). Limportanza della loro testimonianza  pensiero, vita, scrittura  si proietta nel futuro per avere argomentato il superamento tanto del liberalismo classico quanto del socialismo ortodosso. La scelta di Fondazione e Associazione Nitti di presentare a Melfi tre nuovi libri a loro dedicati non è quindi un modo per rivangare vecchie storie, ma per pensare a ciò che è vivo ora nella cultura politica che vuole sorreggere il cambiamento che serve.