Matera accelera sul percorso per candidarsi a ospitare lAdunata Nazionale degli Alpini del 2028. Questa mattina, nella sala Mandela al Palazzo Municipale, il Sindaco Antonio Nicoletti ha ricevuto la commissione nazionale dellAssociazione Nazionale Alpini (ANA)  Grandi Eventi, in un incontro dedicato alla candidatura della Città dei Sassi e alle prospettive organizzative legate a un appuntamento che, per dimensioni, partecipazione e rilevanza, rappresenta uno dei più importanti eventi nazionali.



Allincontro erano presenti anche il presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, il direttore generale della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata Donato Del Corso, il consigliere regionale di Basilicata Nicola Morea, le delegazioni della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Bari e del comune di Melfi, che saranno coinvolti nel progetto a sostegno della candidatura di Matera. Presente anche una buona parte del tessuto imprenditoriale e del sistema delle imprese del territorio, con lobiettivo generale di costruire una proposta territoriale ampia e condivisa, capace di mettere a sistema le diverse realtà istituzionali e le potenzialità dellarea, a partire dalla capacità ricettiva, dalla mobilità, dai collegamenti e dai servizi necessari a gestire un evento di portata straordinaria.



LAdunata, in programma dal 12 al 14 maggio 2028, richiama una partecipazione molto ampia, con migliaia di alpini e visitatori provenienti da tutta Italia, in particolare dalle regioni del Nord. Proprio questa caratteristica rappresenta, per Matera, come ha sottolineato il Sindaco Nicoletti, anche un elemento di particolare interesse: portare lAdunata in una città del Mezzogiorno e in un territorio nuovo significherebbe aprire una prospettiva diversa, valorizzando una dimensione nazionale dellevento e offrendo agli alpini lopportunità di conoscere e vivere un luogo di cultura come Matera.



La candidatura vuole quindi proporsi non soltanto come una sfida organizzativa, ma anche come unoccasione di incontro tra territori e comunità, capace di rafforzare il legame tra il mondo alpino e il Mezzogiorno.



La scelta della sede dellAdunata Nazionale degli Alpini 2028 è attesa il prossimo 7 novembre, quando gli organismi competenti saranno chiamati a votare la candidatura.



Matera è pronta a raccogliere questa sfida  sottolinea il Sindaco Nicoletti . Sappiamo che si tratta di un appuntamento di dimensioni importanti, che richiede capacità organizzativa, strutture, servizi e una forte collaborazione istituzionale. Ma riteniamo di avere tutte le condizioni per affrontarlo. LAdunata potrebbe rappresentare anche unopportunità importante per portare questo straordinario appuntamento in una realtà del Sud, in una città conosciuta in tutto il mondo e in un territorio che può offrire agli alpini unesperienza nuova e significativa. Sarebbe una sfida fuori dallordinario, ma proprio per questo uno stimolo in più per provarci con convinzione. Ringrazio le istituzioni di Basilicata e Puglia per il sostegno alla candidatura di una città che raccoglie le ambizioni di sviluppo di un ampio pezzo del Mezzogiorno dItalia.



Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con lapprofondimento degli aspetti organizzativi e con il consolidamento della proposta territoriale, nella prospettiva di arrivare allappuntamento di novembre con una candidatura forte e condivisa.