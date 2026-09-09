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|Università Link a Matera per professioni sanitarie
9/09/2026
|A partire dallanno accademico 2026/2027 la città di Matera ospiterà corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Fisioterapia dellUniversità degli Studi Link. Liniziativa dà forma a un nuovo polo di formazione nellarea medica e delle professioni sanitarie destinato a crescere e a svilupparsi progressivamente nel territorio. Il progetto è sostenuto e autorizzato dalla Regione Basilicata e dalla Presidenza della Giunta regionale che hanno creduto sin da subito nelliniziativa accompagnandone il percorso istituzionale. Lampliamento dellofferta formativa rappresenta una scelta orientata alla crescita sociale ed economica, allattrazione di giovani e allo sviluppo di nuove competenze per lintero territorio lucano.
Liniziativa ha superato un passaggio fondamentale nello scorso mese di luglio con il parere favorevole espresso dallAnvur per laccreditamento dei corsi nella sede materana. Per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono previsti 80 posti, mentre saranno 75 i posti dedicati a Fisioterapia. Punto di forza del progetto è la stretta sinergia con la sanità locale: grazie allintesa con lAzienda Sanitaria Locale di Matera e con la sua Direzione sanitaria, infatti, gli studenti avranno lopportunità di svolgere tirocinio e attività pratiche nelle strutture ospedaliere dellAsm. Una collaborazione che garantisce unelevata qualità della formazione clinica e assistenziale, valorizzando le professionalità interne e consolidando il ruolo degli ospedali materani come centri di cura, didattica e ricerca. Il nuovo insediamento universitario della Link è sostenuto interamente da investimenti privati per la realizzazione e ladeguamento di sedi, laboratori, dotazioni tecnologiche e servizi dedicati agli studenti.
Il progetto, lofferta formativa, le tappe degli investimenti e le prospettive di sviluppo e internazionalizzazione saranno illustrati nel dettaglio durante la conferenza stampa che si terrà venerdì 11 settembre 2026, alle ore 11, nella Sala Mandela del Comune di Matera. Saranno presenti il Presidente della Regione, Vito Bardi, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, il Direttore generale dellAsm, Maurizio Friolo e Francesco Polidori, fondatore della Link Campus University.
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