A partire dallanno accademico 2026/2027 la città di Matera ospiterà corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Fisioterapia dellUniversità degli Studi Link. Liniziativa dà forma a un nuovo polo di formazione nellarea medica e delle professioni sanitarie destinato a crescere e a svilupparsi progressivamente nel territorio. Il progetto è sostenuto e autorizzato dalla Regione Basilicata e dalla Presidenza della Giunta regionale che hanno creduto sin da subito nelliniziativa accompagnandone il percorso istituzionale. Lampliamento dellofferta formativa rappresenta una scelta orientata alla crescita sociale ed economica, allattrazione di giovani e allo sviluppo di nuove competenze per lintero territorio lucano.

Liniziativa ha superato un passaggio fondamentale nello scorso mese di luglio con il parere favorevole espresso dallAnvur per laccreditamento dei corsi nella sede materana. Per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia sono previsti 80 posti, mentre saranno 75 i posti dedicati a Fisioterapia. Punto di forza del progetto è la stretta sinergia con la sanità locale: grazie allintesa con lAzienda Sanitaria Locale di Matera e con la sua Direzione sanitaria, infatti, gli studenti avranno lopportunità di svolgere tirocinio e attività pratiche nelle strutture ospedaliere dellAsm. Una collaborazione che garantisce unelevata qualità della formazione clinica e assistenziale, valorizzando le professionalità interne e consolidando il ruolo degli ospedali materani come centri di cura, didattica e ricerca. Il nuovo insediamento universitario della Link è sostenuto interamente da investimenti privati per la realizzazione e ladeguamento di sedi, laboratori, dotazioni tecnologiche e servizi dedicati agli studenti.

Il progetto, lofferta formativa, le tappe degli investimenti e le prospettive di sviluppo e internazionalizzazione saranno illustrati nel dettaglio durante la conferenza stampa che si terrà venerdì 11 settembre 2026, alle ore 11, nella Sala Mandela del Comune di Matera. Saranno presenti il Presidente della Regione, Vito Bardi, lassessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, il Direttore generale dellAsm, Maurizio Friolo e Francesco Polidori, fondatore della Link Campus University.