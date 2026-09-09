Trasformare un simbolo in una rete concreta di ascolto, prossimità e collaborazione. È questo lobiettivo con cui il Csv, il Centro Servizio al Volontariato di Basilicata, partecipa al progetto interregionale Panchina della Speranza, che unisce Basilicata e Puglia sui temi della salute mentale, del disagio giovanile e della prevenzione del suicidio. Il percorso sarà rilanciato domani, 10 settembre, in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, con lobiettivo di mettere in relazione associazioni, volontariato, servizi, amministrazioni e realtà impegnate nellascolto e nel sostegno alle fragilità, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Segno visibile delliniziativa sarà la diffusione della Panchina della Speranza nei Comuni lucani e pugliesi che aderiranno alliniziativa. Le installazioni non saranno soltanto simboli. Intorno alle panchine potranno svilupparsi attività di sensibilizzazione, incontri rivolti ai giovani, momenti di confronto e iniziative di informazione, anche per facilitare la conoscenza dei servizi e delle realtà competenti presenti sul territorio. Il 10 settembre deve essere un punto di partenza, non uniniziativa che si esaurisce in una giornata- spiega Gianleo Iosca, direttore del Csv Basilicata- vogliamo che dietro ogni panchina cresca una rete viva di associazioni, servizi, istituzioni e comunità, capace di lavorare nel tempo. Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e alla necessità di contribuire a una cultura nella quale esprimere un disagio e chiedere sostegno non siano vissuti con vergogna o timore. "Quando si parla di disagio e di prevenzione del suicidio, le competenze professionali sono indispensabili- aggiunge Iosca- ma serve anche una comunità capace di osservare, ascoltare e non giudicare. La prevenzione comincia anche dalla capacità di accorgersi dellaltro". Di qui lappello del CSv Basilicata alle associazioni e agli Enti del Terzo Settore della Basilicata che operano negli ambiti interessati a prendere parte al percorso, mettendo a disposizione esperienze e competenze. "Le associazioni che operano nei campi della salute mentale, del disagio giovanile, dell'ascolto e del supporto alle fragilità dei più giovani possono entrare a far parte della rete compilando il modulo di adesione al link https://bit.ly/4xbEKtC . Tutte le informazioni sono inoltre disponibili sul nostro sito e sui nostri canali social, oltre che nelle sedi Csv di Matera e Potenza. Il volontariato lucano possiede un grande patrimonio di prossimità- conclude il direttore del Csv- metterlo a sistema può contribuire a intercettare più velocemente i bisogni e orientare le persone verso le risposte più appropriate".