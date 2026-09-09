Un unico grande abbraccio che oltrepassa i confini comunali per trasformarsi in una voce sola: quella della prevenzione, della vicinanza e del diritto alla cura.

Sabato 12 settembre Francavilla in Sinni si farà promotrice di una giornata di straordinario valore

sociale e umano, pensata per sensibilizzare lintero territorio e costruire una comunità sempre più consapevole, solidale e attenta alla salute.

A testimonianza di quanto questo messaggio sia sentito, la risposta delle persone sta già

dimostrando una partecipazione commovente: sono quasi 90 gli iscritti al momento di ogni età pronti a scendere in piazza, arrivati non solo da Francavilla, ma da Senise, Terranova del Pollino, San Costantino Albanese, Teana, Episcopia, Rivello, Lauria, Chiaromonte, Colobraro, San Severino Lucano e da numerosi altri paesi vicini.

Il cuore pulsante della mattinata sarà la "Camminata in rosa della salute", inserita nel circuito

uﬃciale della Race for the Cure 2026. Un appuntamento ideato per lanciare un segnale forte: la

lotta contro il tumore del seno si vince insieme.

L'intero ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto alla Fondazione Komen Italia, a sostegno dei progetti nazionali e regionali per la ricerca e la tutela della salute femminile.

La Pro Loco di Francavilla in Sinni ha voluto fortemente questo momento per chiamare a raccolta tutte le comunità lucane, trasformando ogni passo in un gesto concreto di vicinanza e speranza per le donne che aﬀrontano la malattia.

La giornata proseguirà nel pomeriggio mantenendo altissimo l'impegno verso la dignità della persona e della cura. Presso la Sala Multimediale si terrà un importante incontro di

approfondimento dedicato alla Terapia del Dolore e all'applicazione della Legge 38 del 2010, organizzato nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Cento Città Contro il Dolore" insieme alla

Fondazione ISAL. L'evento vedrà la partecipazione del Dr. Antonio Giardina, uno dei massimi esperti regionali, e oﬀrirà ai cittadini un'occasione fondamentale per conoscere i propri diritti e le

opportunità terapeutiche per il sollievo dalla soﬀerenza.