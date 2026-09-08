Serena Sabia è Miss Sud 2026: la potentina incoronata nella finalissima di Roccadaspide 8/09/2026 Si chiude con lincoronazione di due nuove regine la 17ª edizione di Miss Sud & Ragazza in Jeans. Sul palco della finalissima nazionale di Roccadaspide, al termine di un lungo percorso che ha attraversato Campania e Basilicata, la fascia di Miss Sud 2026 è andata a Serena Sabia, ventenne di Potenza, mentre il titolo di Ragazza in Jeans 2026 è stato conquistato da Rosy Ciancio, 16 anni, di Padula.

Una grande serata di spettacolo che ha visto la partecipazione di istituzioni, ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo. A fare gli onori di casa il sindaco di Roccadaspide Gabriele Iuliano, mentre sul palco sono intervenuti anche il sindaco di San Chirico Raparo Vincenzo Cirigliano, il sindaco di Moliterno Antonio Rubino e il consigliere regionale Mimmo Minella, a testimonianza del forte legame che Miss Sud ha costruito nel corso degli anni con i territori attraversati dal concorso.

A condurre la serata è stata la performer e presentatrice Susy Fiorillo, che ha accompagnato il pubblico attraverso i momenti più emozionanti della finale. Ad arricchire lo spettacolo gli ospiti annunciati per la serata, da Cecilia Gayle ad Amedeo Barbato, presidente della giuria, fino alla modella e influencer Anastasia Ronca, madrina dellevento, oltre agli altri protagonisti del mondo dello spettacolo presenti sul palco della finalissima.

Serena Sabia, si definisce «solare e determinata» e coltiva da tempo il sogno di lavorare nel mondo della moda come modella e indossatrice. È stata lei a convincere la giuria e a conquistare la fascia più prestigiosa delledizione 2026, consegnata dal presidente di giuria Amedeo Barbato.

Accanto a lei, sul gradino più alto della categoria riservata alle concorrenti dai 14 ai 17 anni, Rosy Ciancio. Sedici anni, originaria di Padula, ama la pallavolo, il ballo e il pianoforte e guarda al futuro con un sogno preciso: diventare medico. Si definisce altruista e ha conquistato la fascia di Ragazza in Jeans, uno dei due titoli principali del concorso, consegnata dalla madrina Anastasia Ronca.

La finalissima di Roccadaspide ha così concluso un viaggio iniziato il 10 agosto a Corleto Monforte, proseguito il 16 agosto a Moliterno, il 19 agosto a Felitto e il 29 agosto a San Chirico Raparo, prima del doppio appuntamento conclusivo del 5 e 6 settembre. Un tour che ha portato il format ideato da Gino Stabile tra piazze e comunità di Campania e Basilicata, fino alla serata conclusiva nella città cilentana.

Numerose le fasce assegnate durante la finale. Il titolo di Miss Sud Selezione Fotografica è andato alla pugliese Rebecca Guarino, 16 anni, di Mola di Bari, appassionata di danza e con il sogno di diventare medico. A Rebecca Guerra è stata assegnata la fascia di Miss Sud Eleganza, mentre Aurora Coppola ha conquistato il titolo di Miss Sud Città di Roccadaspide.

La fascia di Miss Sud Talent è andata a Samira Alfano, 18 anni, originaria di SantEgidio del Monte Albino, appassionata di pallavolo e determinata a realizzare il sogno di diventare assistente di volo. Il titolo di Miss Sud Cinema & Tv è stato invece conquistato da Emma Frascolla, 15 anni, di Atena Lucana, che tra violino, trekking e amore per la natura coltiva le ambizioni di ballerina, modella e attrice.

A Alessandra Benbelgacem, 19 anni, di Napoli, è andata la fascia di Miss Sud Moda. Alta 1,78 metri, con il desiderio di affermarsi come modella, Alessandra si definisce «gentile ed educata» e ha ricevuto il riconoscimento da Imma Trinchillo, Miss Sud 2025.

Una serata di emozioni, musica, moda e spettacolo che ha celebrato non soltanto le vincitrici, ma tutte le ragazze che hanno preso parte a unedizione capace ancora una volta di unire bellezza, talento e sogni. Per Gino Stabile si chiude così unaltra importante edizione del concorso, che continua a rappresentare una vetrina per le giovani protagoniste del Mezzogiorno e non solo.

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