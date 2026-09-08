''Le Madri della Costituzione'', la mostra approda ad Avigliano: memoria, diritti e democrazia 8/09/2026 Prosegue ad Avigliano il viaggio della mostra Le Madri della Costituzione. Storie di libertà, diritti e democrazia, realizzata dallartista Maria Ditaranto e ideata e promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, dintesa con la Provincia di Potenza e ANCI Basilicata, nellambito delle iniziative dedicate all80° anniversario della Repubblica Italiana e del voto alle donne.

Dopo lesposizione inaugurale presso la Pinacoteca Provinciale di Potenza e le prime tappe del percorso itinerante nei Comuni lucani, la mostra approda ad Avigliano, accolta dallAmministrazione comunale per offrire alla comunità un nuovo momento di memoria, arte e cittadinanza.

Al vernissage e al taglio del nastro previsto per il prossimo 11 settembre alle ore 11.30 presso il Chiostro del Comune di Avigliano, parteciperanno il Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, lAssessora Angela Maria Salvatore, lAssessora Fabiola Tortorelli, la Vicepresidente della Provincia di Potenza, Vitina Claps, la Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito, e lartista Maria Ditaranto, autrice delle opere che compongono il percorso espositivo.

A partire dalla tappa di Avigliano, lesposizione si arricchirà inoltre di un ulteriore elemento di particolare valore simbolico: il francobollo celebrativo Voto alle donne, emesso il 2 giugno 2026 in occasione dellottantesimo anniversario del suffragio universale e della nascita della Repubblica, e donato e fortemente voluto dalla Vicepresidente della Provincia di Potenza Vitina Claps.

Un contributo che impreziosisce ulteriormente un progetto capace di intrecciare memoria storica, arte, educazione civica e cultura della parità, portando nei territori non soltanto il ricordo delle donne che contribuirono a scrivere la nostra Costituzione, ma anche un messaggio ancora profondamente attuale di partecipazione, cittadinanza e democrazia.

La vignetta del francobollo, realizzata da Eleonora Elena Panzeri, raffigura una lunga fila di donne e uomini che avanzano verso lurna elettorale, alcuni con piccole bandiere italiane: unimmagine che restituisce simbolicamente la portata storica di quel 2 giugno 1946, quando le donne italiane parteciparono per la prima volta a una consultazione politica nazionale e ventuno di loro furono elette allAssemblea Costituente.

Il francobollo entrerà così a far parte del racconto della mostra, creando un ulteriore legame tra il diritto conquistato al voto e il contributo concreto che le donne seppero offrire alla nascita della nuova democrazia italiana.

Al centro dellesposizione restano infatti le ventuno Madri Costituenti, donne con storie, culture e appartenenze politiche differenti che contribuirono, insieme ai colleghi uomini, a costruire larchitettura democratica della Repubblica e a scrivere la Costituzione italiana.

Portare le Madri Costituenti nei Comuni significa restituire queste donne alle comunità e sottrarle a un oblio che troppo a lungo ha reso marginale il loro contributo alla storia della Repubblica  sottolinea Simona Bonito . Non vogliamo semplicemente ricordarle.

Vogliamo partire da loro per parlare alle donne di oggi e, soprattutto, alle ragazze e ai ragazzi. Quelle ventuno donne entrarono in luoghi che per secoli erano stati pensati, occupati e governati quasi esclusivamente dagli uomini. Lo fecero portando nella Costituzione parole come uguaglianza, dignità, lavoro, famiglia, diritti. Ottantanni dopo, la domanda che ci consegnano è ancora attuale: quanto spazio hanno davvero le donne nei luoghi in cui si decide?

La mostra vuole infatti andare oltre la dimensione espositiva. Ogni tappa del suo viaggio è concepita come unoccasione per riaprire nei territori una riflessione sui principi costituzionali, sulla cittadinanza, sulla rappresentanza e sul valore della partecipazione.

Per questo il percorso di Avigliano si concluderà il 3 ottobre 2026 con il finissage e con un momento pubblico di approfondimento dedicato alla presenza femminile nella vita politica e istituzionale dal titolo IL POTERE DI ESSERCI Donne, partecipazione e democrazia. Questo il tema scelto per il convegno conclusivo: un confronto che, partendo dallesperienza delle Madri Costituenti, guarderà alla condizione attuale della partecipazione femminile alla politica, alla rappresentanza delle donne nelle istituzioni e nei luoghi decisionali e agli ostacoli che ancora oggi impediscono il raggiungimento di una democrazia pienamente paritaria.

Esserci, infatti, non significa soltanto poter votare. Significa poter scegliere ed essere scelte. Significa avere voce, esercitare responsabilità, partecipare alle decisioni, incidere sui processi che determinano il futuro delle comunità.

Il finissage del 3 ottobre costruirà così idealmente un ponte tra il 1946 e il 2026, tra le donne che per prime varcarono le porte dellAssemblea Costituente e le donne che oggi siedono  o ancora troppo spesso faticano a sedere  nei luoghi della rappresentanza e del potere decisionale.

A ottantanni dal voto alle donne, ricordare quella conquista significa allora avere anche il coraggio di misurarne la piena realizzazione.

Ed è proprio questo il messaggio che da Avigliano riprenderà il suo viaggio insieme alle ventuno Madri della Costituzione: la democrazia non si eredita soltanto. Si esercita, si difende e, soprattutto, si abita. Insieme.

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