CREACTING, Basilicata Creativa guida unalleanza di otto regioni europee 8/09/2026 Otto regioni di sette Paesi europei insieme per sostenere linnovazione e accompagnare la crescita delle imprese culturali, creative e tecnologiche. A guidarle sarà Basilicata Creativa, il cluster regionale delle imprese culturali e creative, capofila di CREACTING, progetto approvato e finanziato nellambito del programma I3  Interregional Innovation Investments  della Commissione europea, lo strumento europeo dedicato al rafforzamento delle catene del valore e della cooperazione tra ecosistemi regionali dellinnovazione.



Il progetto ha ottenuto una delle valutazioni più alte tra le proposte presentate a livello europeo e rappresenta un nuovo riconoscimento della capacità del territorio di costruire partenariati internazionali e partecipare ai principali strumenti comunitari dedicati alla transizione digitale e alla crescita delle imprese.



CREACTING si inserisce in un percorso europeo costruito negli anni da Basilicata Creativa e dai suoi partner e segna un ulteriore passo verso una maggiore integrazione della Basilicata nelle reti europee che mettono in relazione territori con differenti livelli di sviluppo e capacità innovativa.



CREACTING rappresenta infatti lultima tappa di un percorso europeo costruito negli anni e che ha progressivamente rafforzato la presenza della Basilicata nellecosistema europeo della transizione digitale e dellinnovazione. Basilicata Creativa ha accompagnato il territorio verso alcuni dei principali strumenti con cui lUnione sostiene la digitalizzazione e la crescita degli ecosistemi territoriali: prima con Heritage Smart Lab, polo finanziato nellambito degli European Digital Innovation Hubs (EDIH), poi con ladesione al metacluster europeo CR.EU, che collega i cluster dellinnovazione di 12 regioni dellUnione, e oggi con lingresso nel programma I3.



Alla base di questo percorso cè la capacità delle imprese del cluster di sperimentare sulle nuove frontiere del digitale  dallintelligenza artificiale alla realtà immersiva, dalla blockchain al gaming  e di trasformare ricerca e innovazione in soluzioni con potenzialità di mercato. Competenze che hanno consentito alla Basilicata di costruire negli anni relazioni e partenariati e di competere nei programmi europei dedicati allinnovazione.



È proprio su questa capacità che si concentra CREACTING. Il progetto intende aiutare imprese ed ecosistemi regionali a trasformare contenuti e patrimonio culturale digitalizzato in asset capaci di alimentare nuovi prodotti e servizi, collegando cultura e creatività con tecnologie avanzate, nuovi modelli di business e opportunità di investimento.



Un percorso reso possibile anche grazie al costante contributo di Materahub ed EXO Ricerche, imprese lucane con una consolidata presenza in Europa e socie fondatrici del cluster, che mettono a disposizione competenze progettuali e relazioni internazionali maturate nei settori dellinnovazione e della ricerca e che continueranno ad affiancare Basilicata Creativa nellattuazione del progetto.



Accanto a Basilicata Creativa, capofila del progetto, CREACTING riunisce sette partner europei: Innoskart (Ungheria), Baltic Film & Creative Tech Cluster (Lituania), TWIST (Belgio), ATHENA/Corallia (Grecia), OpenHub (Romania), Visual Sweden (Svezia) e Venetian Cluster (Italia), con Digital Innovation Zone (Romania) come partner associato.



Nei prossimi due anni CREACTING accompagnerà le piccole e medie imprese creative e tecnologiche nelladozione di tecnologie digitali avanzate, favorendo la collaborazione con centri di ricerca e imprese di altre regioni europee e aiutandole a trasformare idee e soluzioni innovative in progetti capaci di attrarre investimenti. Un percorso che punta a valorizzare anche i settori nei quali la Basilicata esprime competenze e potenzialità distintive: cultura, creatività e turismo sostenibile.



Le ricadute interesseranno direttamente il territorio. Basilicata Creativa potenzierà laffiancamento alle imprese lucane, svilupperà nuovi servizi e percorsi di formazione e capacity building rivolti a imprese e amministrazioni e rafforzerà il proprio ruolo nelle reti europee dellinnovazione.



Lobiettivo di lungo periodo è aumentare la capacità della Basilicata di inserirsi stabilmente nelle grandi reti europee dellinnovazione e di cogliere le opportunità aperte dalle Regional Innovation Valleys e dai prossimi programmi comunitari, ampliando le possibilità di collaborazione con esperti, investitori e potenziali partner.

In questa prospettiva, il passo successivo sarà rafforzare ulteriormente la presenza della Basilicata a Bruxelles, per accompagnare un numero crescente di imprese nei partenariati europei e aumentare laccesso ai finanziamenti diretti destinati allinnovazione, alla transizione digitale e alla cooperazione interregionale.



«Con il progetto CREACTING la Basilicata non si limita a partecipare allEuropa dellinnovazione, ma si mette alla guida di un percorso di crescita insieme ad altre regioni europee che condividono le nostre stesse sfide  sottolinea il presidente di Basilicata Creativa, Raffaele Vitulli . Ci riusciamo perché le nostre imprese sperimentano ogni giorno sulle frontiere del digitale e perché da anni mettiamo competenze e relazioni europee al servizio del territorio. Continueremo a farlo, accompagnando sempre più imprese lucane in Europa».

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 8/09/2026 - CREACTING, Basilicata Creativa guida unalleanza di otto regioni europee

Otto regioni di sette Paesi europei insieme per sostenere linnovazione e accompagnare la crescita delle imprese culturali, creative e tecnologiche. A guidarle sarà Basilicata Creativa, il cluster regionale delle imprese culturali e creative, capofila di CREACTING, progetto ...-->continua 8/09/2026 - Giovedi inaugurazione della mostra "Caravaggio.Narciso,il mito di un capolavoro'

Si terrà giovedì mattina alle ore 11:00 la cerimonia istituzionale di inaugurazione della mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro", in programma a Potenza presso il Museo Provinciale fino al 30 novembre.

Lesposizione è promossa da APT Basil...-->continua 8/09/2026 - A Matera la storia vera di un pallone capace di unire Napoli e Gaza

Una storia di sport, amicizia e solidarietà, capace di costruire un ponte tra bambini distanti migliaia di chilometri attraverso un pallone. Venerdì 11 settembre, alle ore 18.30, il TAM Tower Art Museum di Matera ospiterà la presentazione del libro di Cristian...-->continua 7/09/2026 - Comune di Lauria: 83° anniversario del bombardamento

Si è svolta questa mattina a Lauria la commemorazione dell83° anniversario del bombardamento del 7 settembre 1943, uno degli eventi più dolorosi della storia cittadina, nel quale persero la vita circa quaranta civili. Alla presenza delle autorità civili, mili...-->continua E NEWS