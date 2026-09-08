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|Giovedi inaugurazione della mostra "Caravaggio.Narciso,il mito di un capolavoro'
8/09/2026
|Si terrà giovedì mattina alle ore 11:00 la cerimonia istituzionale di inaugurazione della mostra "Caravaggio. Narciso, il mito di un capolavoro", in programma a Potenza presso il Museo Provinciale fino al 30 novembre.
Lesposizione è promossa da APT Basilicata e dalla Regione Basilicata nell'ambito di un accordo di valorizzazione con la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, e con il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune e della Provincia di Potenza.
Alla cerimonia interverranno: Margherita Sarli (DG APT Basilicata), Vito Bardi (Presidente Regione Basilicata), Massimo Osanna (DG Musei MiC), Thomas Clement Salomon (Direttore Gallerie Nazionali di Arte Antica Palazzo Barberini e Galleria Corsini), Luca Mercuri (dirigente MiC), e i curatori Fabrizio Carinci e Paola Nicita.
Ad accompagnare l'inaugurazione sarà l'installazione performativa "Narciso" promossa a titolo gratuito da Metamorfosi Danza (direzione artistica: Michela Consolo, performers: Tonia Laterza e Nunzia Picciallo): due corpi, un ring d'acqua e una macchina fotografica per interrogarsi, ancora una volta, sul mito di Narciso e sul confine tra identità e sguardo.
La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su TRM Network (TRMh24, canale 16 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, canale 519 su Sky e tivùsat), e in streaming sulla pagina Facebook di APT Basilicata.
Per consentire la realizzazione di immagini della esposizione la stampa potrà accedere al Polo museale a partire dalle ore 10:15.
Si ricorda che laccesso alla mostra è gratuito con prenotazione on line obbligatoria su basilicataturistica.it. Sarà possibile visitarla a partire dalle ore 16:30 del giorno 10.
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