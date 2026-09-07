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|Fibrosi Cistica, la Basilicata si illumina di blu
7/09/2026
|Brienza, Castelmezzano, Ginestra, Moliterno, Montescaglioso, Pietragalla, Pietrapertosa, Potenza, San Fele, Salandra e Senise. Sono questi i comuni in Basilicata che hanno aderito alla giornata mondiale della Fibrosi Cistica in programma domani in tutto il mondo e che illumineranno di blu i monumenti dei rispettivi comuni. Nel capoluogo le luci nei palazzi e nei monumenti principali saranno accesi alle 20. Solo un'emozione mi lascerà senza fiato. Questo lo slogan scelto dagli organizzatori e dai responsabili della Lega Italiana Fibrosi Cistica in Italia e in Basilicata per promuovere la giornata mondiale che vede impegnati in tutto il territorio nazionale tanti volontari chiamati a combattere una malattia diventata d'incanto una patologia mutiorgano che appunto toglie il respiro. A Potenza il direttivo e le famiglie da tempo continuano ad essere impegnati a far funzionare al meglio il centro di fibrosi cistica vista la penuria di personale medico e ne chiedono l'aumento. Purtroppo ad oggi non esiste una cura risolutiva alla malattia. Quella di domani sarà una giornata davvero significativa visto che per chi avrà la possibilità di avvicinarsi ai monumenti dei comuni lucani, che hanno deciso di sostenere l'evento ci sarà la possibilità di conoscere e comprendere le reali valutazioni scientifiche e sanitarie. La Fibrosi Cistica colpisce ogni anno tante persone e la giornata di sensibilizzazione a livello mondiale sarà dunque l'occasione per avere a disposizione i dati dei pazienti colpiti da questa malattia. Conoscenza e formazione vanno a braccetto in un contesto di alto spessore sociale e economico. A Potenza l'evento si svolge grazie al lavoro dei volontari seguiti passo dopo passo dal Presidente Domenico Iacobuzio.
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