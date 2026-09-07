Una giornata allinsegna della magia, della cultura e delle tradizioni lucane ha conquistato migliaia di visitatori al Parco della Grancia. Il 5 settembre si è trasformato in un appuntamento ricco di emozioni, tra spettacoli, rievocazioni, natura, musica e sapori del territorio. A chiudere una giornata intensa e partecipata, il grande cinespettacolo La Storia Bandita, accolto dal pubblico con lunghi applausi. Di seguito il comunicato stampa



Unesplosione di vita, colori e grande partecipazione ha trasformato la giornata del 5 settembre in un nuovo appuntamento indimenticabile al Parco della Grancia. Migliaia di visitatori, famiglie e viaggiatori giunti da ogni parte dItalia si sono lasciati trasportare nel cuore pulsante della Basilicata, conquistati da un susseguirsi continuo di meraviglia, cultura, sapori autentici e puro intrattenimento.



Fin dallapertura dei cancelli alle ore 12:00, latmosfera è stata pervasa dallenergia dei più piccoli e dalla curiosità degli adulti. La Fattoria degli Animali & Teatro dellOrto ha regalato sorrisi e sguardi incantati, mentre il fascino del Percorso Rapaci Notturni e i profumi coinvolgenti dei Laboratori di Pittura e del Miele hanno conquistato i cuori di tutti.



Nel pomeriggio, il Parco si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto vivo e travolgente: le rievocazioni storiche nellAccampamento dei Briganti, i Riti e Miti Antichi, lallegria dello Spettacolo sui Carnevali, l'energia di Caccabak e la poesia delle note vibranti de I Suoni dellArpa hanno regalato momenti di pura suggestione. Ad incantare lo sguardo e a far battere i cuori è stato poi lo Spettacolo di Falconeria delle 18:30, un maestoso tributo al legame primordiale tra uomo, natura e cielo.



Non è mancato il gusto, vero protagonista della convivialità: lesplosione dei sapori lucani ha deliziato i palati tra le prelibatezze del Borgo dei Sapori e i piatti tradizionali della locanda Taverna di Posta, vera e propria oasi di calore e accoglienza.



A coronare una giornata indimenticabile è stato lattesissimo evento serale: al calar della sera la montagna ha preso vita con linizio del cinespettacolo La Storia Bandita. Tra luci, effetti speciali, suoni e centinaia di comparse, il pubblico ha vissuto unemozione collettiva intensa, tributando lunghi e fragorosi applausi a una rappresentazione che sa far vibrare le corde della memoria e dellidentità.



«La giornata del 5 settembre ha superato ogni nostra aspettativa», commenta con entusiasmo la direzione. «Vedere il pubblico così partecipe, emozionato e visibilmente soddisfatto in ogni momento della giornata, dai laboratori diurni fino all'ultimo applauso sotto le stelle per La Storia Bandita, ci riempie di orgoglio. È la dimostrazione che la Grancia è un'esperienza viva, in grado di far sognare persone di ogni età.»



Il Parco della Grancia ringrazia di cuore i visitatori, gli artisti e tutto lo staff che ha reso possibile questo ennesimo, trionfale successo.