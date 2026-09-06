L'accordo prevede azioni di formazione e di informazione e si innesta su un percorso già avviato dall'Agenzia, tra app dedicata, campagne editoriali e la recente tappa del Jovagiro in bicicletta nel materano.

M.Sarli (A.p.t.): rafforziamo il lavoro sul prodotto C. Dagnoni (F.C.I.): accordo virtuoso.



Appuntamenti di formazione dedicata agli operatori, aggiornamento dei percorsi ciclabili, eventi di natura nazionale. È quanto prevede il protocollo dintesa sottoscritto a Matera questo pomeriggio tra lAgenzia di promozione territoriale (A.p.t.) e la Federazione ciclistica italiana (FCI), alla presenza del direttore generale dell'APT, Margherita Sarli, del presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, del segretario generale della Federazione, Marcello Tolu, e del vicepresidente nazionale, Carmine Acquasanta, oltre che dei delegati della Federazione e di alcune associazioni lucane.

Lobiettivo del Protocollo è sviluppare la cultura sportiva ciclistica e affermare la Basilicata come meta cicloturistica riconoscibile: la Federazione si impegna a realizzare corsi per guide cicloturistiche, promuovere stage delle Nazionali italiane in regione e sostenere APT nella promo-commercializzazione di pacchetti turistici sui network nazionali e internazionali, mentre l'Agenzia curerà le campagne di comunicazione dell'offerta cicloturistica, il supporto agli eventi di settore e all'accoglienza delle Nazionali, oltre ad azioni a favore degli operatori privati. Nello specifico dall'11 al 17 ottobre 2026, lungo il percorso del Basilicata Coast to Coast si svolgeranno gli allenamenti della nazionale di ciclocross che avrà come base il comune di Fardella; il prossimo autunno sono poi in programmi quattro incontri formativi con gli operatori turistici, programmati a Matera, Val dAgri, Vulture, Lagonegrese-Pollino; sempre a partire dallautunno la Federazione rimapperà i ventuno percorsi contenuti nellApp free to move per un totale di 1700 km e verrà fatta una tracciatura organica con relativa georeferenziazione dellintero percorso Coast to Coast ad oggi non presente.

Con questa intesa intendiamo rafforzare il lavoro sul prodotto cicloturistico che, oltre alla individuazione di percorsi e vocazioni, ha bisogno di un lavoro corale e sinergie a più livelli - ha dichiarato la DG Apt, Margherita Sarli - È una programmazione alla quale lavoriamo con la Federazione da circa un anno e che accompagna le attività di comunicazione; penso ad esempio ai documentari per la piattaforma specializzata Endu, alla tappa del Jovagiro, o allo speciale di pregio Destinations e così via. Comunicazione e prodotto sono le due leve anche in questo caso e lo faremo assieme alla Federazione che ha accolto di buon grado anche lidea della presentazione della nazionale in partenza dai mondiali proprio qui a Matera, dandoci ulteriore lustro. Questa collaborazione - conclude la DG , Sarli - ci consente di unire la nostra conoscenza del territorio alla competenza tecnica e sportiva della FCI, con l'obiettivo condiviso di far crescere l'offerta cicloturistica regionale, formare gli operatori e portare in Basilicata eventi ed esperienze capaci di generare valore per tutto il territorio, dalle aree interne alla costa.

Un grazie sentito al Direttore dell'Azienda di promozione turistica della Basilicata, Margherita Sarli, per l'ospitalità e per l'accoglienza e per lintesa con la Federazione - ha detto il Presidente nazionale FCI, Cordiani Dagnoni - il cicloturismo è un fenomeno in grande espansione che consente di visitare anche l'entroterra e quei luoghi meno conosciuti. Il cicloturismo sta prendendo piede perché non intende più la vacanza come la meta finale, ma come quel percorso lento che consente di apprezzare le bellezze del territorio. Per cui grazie davvero per questa comunione di intenti. Sono certo che insieme faremo grandi cose.

Grazie alla sinergia creatasi con APT, a cui va il plauso della FCI per la eccellente collaborazione, - ha commentato il vicepresidente Carmine Acquasanta - si sta lavorando ad una programmazione che per l'intera regione sarà una opportunità di promozione e sviluppo davvero unica.