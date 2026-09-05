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Carabinieri, il capitano Gasparri saluta Compagnia di Senise. Al suo posto il capitano Emanuele Romano

5/09/2026

Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Senise. Il capitano Luca Gasparri, alla guida del reparto dal 2022, lascia la Basilicata per assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Rieti.
A raccogliere il testimone sarà il capitano Emanuele Romano (foto esterna), proveniente da Mondragone, dove ha ricoperto lincarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale dei Carabinieri. Il suo ruolo è stato confermato anche in occasione di una recente operazione antidroga condotta dai militari del Reparto Territoriale di Mondragone.
Lavvicendamento segna dunque la conclusione dellesperienza di Gasparri a Senise, iniziata nel 2022, e larrivo di un nuovo comandante chiamato a guidare lattività dellArma sul territorio della Compagnia. Per Gasparri (foto in basso) si apre ora una nuova importante fase professionale a Rieti.





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