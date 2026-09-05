Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Senise. Il capitano Luca Gasparri, alla guida del reparto dal 2022, lascia la Basilicata per assumere il comando della Compagnia Carabinieri di Rieti. A raccogliere il testimone sarà il capitano Emanuele Romano (foto e... -->continua

Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza. Dopo quattro anni, il colonnello Luca DAmore lascia la Basilicata e si appresta a proseguire il proprio percorso professionale alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Da lunedì 7 se... -->continua