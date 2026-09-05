Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza. Dopo quattro anni, il colonnello Luca DAmore lascia la Basilicata e si appresta a proseguire il proprio percorso professionale alla Direzione Investigativa Antimafia di Roma. Da lunedì 7 settembre, al suo posto arriverà il colonnello Onofrio Panebianco, proveniente dalla Dia di Palermo.



Nel congedarsi, DAmore ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto insieme alle istituzioni, alla magistratura e alle altre forze di polizia, ma soprattutto ai Carabinieri impegnati quotidianamente sul territorio. «È stato un tratto importante della mia vita», ha detto, ricordando i rapporti costruiti nei cento Comuni della provincia e nelle 76 stazioni dellArma. «La Basilicata è una terra che si fa conoscere poco alla volta. Ho trovato una comunità riservata, concreta e con un forte rispetto per le istituzioni».



Tra gli aspetti che più hanno caratterizzato il suo comando, DAmore indica la presenza capillare sul territorio: «Per un cittadino sapere di poter contare su un Carabiniere anche in un piccolo centro significa avere vicino un punto di riferimento dello Stato». Un lavoro reso possibile anche dalla collaborazione con Prefettura, magistratura, forze di polizia e amministrazioni locali.



Il ringraziamento più sentito va però ai militari dellArma. «Un Comandante può indicare una direzione, ma sono i Carabinieri sul territorio a trasformarla ogni giorno in servizio concreto. Se guardo con soddisfazione a questi quattro anni, è soprattutto grazie a loro».



Nel momento del congedo, DAmore rivolge infine un pensiero speciale alla famiglia e, in particolare, alla moglie: «È la persona più importante, una presenza costante in tutte le mie esperienze lavorative». Un saluto carico di emozione: «Lascio Potenza senza vivere questo momento come un addio. Porto con me rapporti professionali, amicizie e ricordi che resteranno. Alla comunità lucana posso soltanto dire con sincero affetto grazie e arrivederci».