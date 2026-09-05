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A Miglionico la presentazione del nuovo libro di Michele Emiliano

5/09/2026

Sarà il borgo lucano di Miglionico ad ospitare, lunedì 8 settembre 2026, la presentazione ufficiale del nuovo libro di Michele Emiliano, magistrato ed ex Presidente della Regione Puglia. Levento, promosso con il patrocinio dell'amministrazione comunale, si terrà a partire dalle ore 18:30 allinterno della storica cornice del Castello del Malconsiglio. Nel suo nuovo volume, Emiliano propone ai lettori un thriller storico ambientato agli inizi del 1900 poco dopo i festeggiamenti del santo patrono S.Nicola. La presentazione, rientra nel progetto Biblionico dellAmministrazione Comunale con il supporto e la collaborazione della Libreria Digiulio di Matera Converserà con lautore la giornalista Margherita Agata.

L'incontro rappresenta unimportante occasione di dibattito e confronto aperto con la cittadinanza, la stampa e gli amministratori locali sui temi dell'etica pubblica, dello sviluppo territoriale e della legalità. Al termine della presentazione è previsto un momento dedicato al firmacopie (book signing) e alle domande dei giornalisti.



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