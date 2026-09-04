Anche in Basilicata, grazie allo slogan: Solo unemozione lascerà senza fiato lAssociazione lucana della Lega Italiana Fibrosi Cistica, diretta da Domenico Iacobuzio avrà la sua degna cornice grazie ai tanti comuni che hanno deciso di illuminare i palazzi e i monumenti dei rispettivi municipi per condividere e dare vita ad un momento di riflessione importante.



Ogni 8 settembre la Lega Italiana per la Fibrosi Cistica associazione che da oltre 40 anni è al fianco dei pazienti e delle famiglie, chiede appunto che un monumento in tutte le città italiane siano illuminati di blu, per accendere una luce decisiva su questa malattia invisibile. La fibrosi cistica è la patologia genetica più diffusa in Italia, Colpisce più di 6000 persone in Italia, è una patologia multiorgano ed è anche detta malattia che toglie il respiro.



Non lasciando segni evidenti su chi soffre, spesso non si vede, ma ha un impatto molto forte sulla quotidianità di chi ne è affetto. Ad oggi non esiste ancora una cura risolutiva. In Basilicata i comuni che hanno inteso dare il proprio contributo per la giornata dell8 settembre sono Castelmezzano, Ginestra, Moliterno, Montescaglioso, Pietragalla, Pietrapertosa, Potenza San Fele e Senise. Altri comuni hanno assicurato il proprio impegno e daranno conferma della propria partecipazione nei prossimi giorni.