Maratea: ottimo il bilancio degli eventi Pro Loco 4/09/2026 Si chiude con un successo straordinario il ricco cartellone di eventi estivi, promosso dalla Pro Loco di Maratea La Perla Aps. Una programmazione di altissimo profilo che ha saputo coniugare la valorizzazione del territorio, la grande letteratura, la musica e limpegno sociale, registrando unaffluenza di pubblico eccezionale, in ogni singolo appuntamento.

Siamo profondamente orgogliosi della risposta della comunità e dei tantissimi turisti: ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Maratea La Perla, Pierfranco De Marco, che ha continuato: Vedere i luoghi simbolo della nostra città costantemente gremiti è la prova che investire nella cultura di qualità è la chiave vincente per la crescita del nostro territorio.



Un successo reso possibile grazie alle importanti sinergie istituzionali attivate, in primis la stretta e proficua collaborazione con il Comune di Maratea, guidato dal Sindaco, Cesare Albanese, costantemente presente e partecipe alle iniziative. Fondamentale è stato, anche, il supporto della Regione, del Consiglio regionale, dellUPI (Unione Province Italiane) Basilicata, dellUNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) e ancora, dellANCI Basilicata, del Centro Studi Internazionali Lucani nel Mondo, presieduto da Luigi Scaglione e del Centro Culturale Josè Mario Cernicchiaro, presieduto da Marianna Trotta.



Il viaggio estivo ha preso il via, nello scorso mese di giugno, nel Parco Pietra del Sole, con l'evento "La Voce dei Luoghi", in occasione della XXXII edizione della Festa della Musica, che ha visto l'emozionante incontro sul palco tra il talento di Nicola Ballo Balestri (storico bassista dei Lunapop e di Cesare Cremonini) e le sonorità del Salvatore Cauteruccio 4tet.



A luglio, per onorare la Giornata Nazionale delle Pro Loco dItalia, Villa Tarantini ha ospitato limportante dibattito sul tema degli stereotipi di genere, coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Simona Bonito e arricchito dagli interventi di Vittoria Rotunno, Presidente C.R.P.O. Basilicata, di Mariastella Gambardella, Assessora al Turismo del Comune di Maratea, di Marianna Trotta, Presidente del Centro Culturale di Maratea, e di Domenica De Santis, rappresentante degli studenti dellIstituto Scolastico Giovanni Paolo II di Maratea.



Il culmine della bella stagione ha visto il Porto di Maratea fare da cornice alla decima edizione del prestigioso Premio "La Perla", incentrato sul progetto Maratea ecosostenibile. Sotto la conduzione della giornalista del Tg1 Rai, Maria Soave e con gli interventi istituzionali del Prefetto di Potenza, S.E. Michele Campanaro, il Deputato della Repubblica, On. Pino Bicchielli, dellAssessore allAmbiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello, del Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, del Vice Presidente del Consiglio regionale del Molise, Angelo Primiani, del Consigliere regionale di Basilicata, Mario Polese, della Presidente del Corecom Basilicata, Assunta Mitidieri, del Consigliere della Provincia di Potenza, Filippo Sinisgalli e del Sindaco di Maratea, Cesare Albanese, l'evento ha riconosciuto e premiato personalità eccellenti, come l'attrice di origine marateota, Noemi Brando, la prima Miss Italia lucana, Katia Buchicchio, il Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro (in video collegamento), il Direttore de LOsservatore Romano, Andrea Monda e il cantautore Cesare Cremonini.



Grande seguito anche per la IV edizione del Maratea Yellow Book Marine, il festival del giallo e del noir, diretto da Simona Bonito e da Piera Carlomagno, già presentato nellultima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha portato nel centro lucano, Barbara Perna, Angelo Petrella e Maurizio de Giovanni, a presentare le proprie opere letterarie, nella splendida cornice del Porto turistico di Maratea, nel corso di incontri moderati rispettivamente da Luisa Zaccaro, Marianna Trotta e Virginia Cortese.



Festival arricchito, in questa edizione 2026, da due prestigiose Masterclass, a cura di Piera Carlomagno e Angelo Petrella, sulla scrittura e sulla sceneggiatura cinematografica dei gialli.



Il mese di agosto ha trasformato, poi, Piazza del Gesù nella località Fiumicello, in un salotto letterario a cielo aperto. Il pubblico ha accolto con calore Gino Rivieccio con il suo libro "Che io sappia, non so", Gianni Pittella e Mario Lamboglia per la presentazione di "Mi chiamo Gianni" e la riscoperta della memoria storica, con "Una strada blu verso il futuro", diario di Biagio Ignacchiti, curato da Maria Carmela Brandi.



Il legame profondo con il territorio è stato, infine, celebrato, per tutto il mese scorso, al Chiostro dellIstituto De Pino, con la straordinaria mostra cartografica "Basilicata olim Lucania. 4 secoli di cartografia storica della Basilicata", curata dal dott. Giulio Di Lascio.



Il bilancio di questa stagione va ben oltre i numeri: ha concluso il Presidente De Marco - Ci consegna la consapevolezza che Maratea è un faro culturale nel Mediterraneo. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari della Pro Loco, ai nostri partner e alle istituzioni che hanno creduto nei nostri progetti condividendoli e sostenendoli.

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