Fantastico Medioevo, due giornate dedicate ai Concili di Melfi 4/09/2026 Melfi cattedra della storia. I Concili di Melfi dal Medioevo al futuro della Chiesa è il titolo della due giorni che si terrà il 10 e 11 settembre nella città federiciana che ebbe un ruolo centrale a livello politico e religioso nel Mezzogiorno normanno tra il 1059 e il 1137, ospitando ben cinque Concili papali convocati da cinque diversi pontefici.



Lappuntamento è la quinta tappa della rassegna organizzata in collaborazione con la Diocesi di Melfi- Rapolla- Venosa e lArcidiocesi di Acerenza nellambito del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019.



Il programma delle due giornate, ospitato fra latrio del Palazzo Vescovile, la cattedrale di S. Maria Assunta e piazza Duomo, sarà articolato in tavole rotonde, laboratori, proiezioni, dibattiti, musica corale, visite guidate e degustazioni a tema.



La giornata del 10 settembre, dal titolo Dal Concilio Vaticano II alla Chiesa Sinodale, aprirà il focus sullattualità ecclesiale, tracciando una linea tra il grande evento del Novecento e la vita della Diocesi locale.



Alle 18.00 nellAtrio del Palazzo Vescovile, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali e lintroduzione ai temi conciliari moderni, con la moderazione di don Saverio De Rosa



A seguire, ci sarà la prima sezione di Giovani e Sinodo. Spazio per momenti di co-creazione, un laboratorio animato dai giovani sul tema del camminare insieme, a cura di don Davide Endimione, e la proiezione video 11 ottobre 1962, la grande ora, dedicata allapertura del Concilio Vaticano II e al discorso della luna pronunciato da Giovanni XXIII.



Alle 18.30 è in programma la tavola rotonda La modernità: il Concilio Vaticano II nella quale si intrecceranno due filoni tematici: da un lato il racconto dellincontro conciliare che si tenne tra il 1962 e il 1965, rinnovando la Chiesa e aprendola al mondo contemporaneo, alla libertà religiosa ed al dialogo ecumenico; dallaltro, lanalisi del Cammino sinodale che si sta compiendo oggi a Melfi. Interverranno S.E. Mons. Ciro Fanelli, don Gianluca Bellusci, don Salvatore Sciannamea, con la moderazione di don Saverio De Rosa.



Dopo il dibattito con i relatori, alle 20.00 ci sarà il concerto della corale Stella Coeli, guidata dal direttore Padre Tony Leva, che eseguirà canti gregoriani e musica medievale dell'XI secolo.



La giornata dell11 settembre, dal titolo I Concili Papali di Melfi e le radici storiche, sarà invece dedicata alla storia medievale di Melfi, snodo cruciale nei rapporti tra Papato e Normanni. Nelloccasione, la Diocesi di Melfi- Rapolla  Venosa proporrà la costituzione di un comitato tecnico scientifico per la prima edizione del Festival dei Concili da realizzarsi nel settembre 2027.



Il programma sarà aperto alle 18:00 nellatrio del Palazzo Vescovile dai saluti e lintroduzione ai temi della giornata, moderata da don Samuè Cripezzi.



A seguire, ci sarà la seconda sezione del laboratorio Giovani e Sinodo a cura di don Davide Endimione, e la proiezione video La Chiesa ai tempi dei Normanni.



Alle 18.30 è in programma la tavola rotonda I cinque Concili di Melfi che inquadrerà la città come capitale papale nel medioevo nella quale si definirono i rapporti tra il Papato ed i Normanni, si lottò contro la simonia ed il concubinato del clero e si prepararono le Crociate. Interverranno S.E. Mons. Ciro Fanelli, il giornalista Mario Prignano, don Salvatore Sciannamea, con la moderazione di don Samuè Cripezzi.



La giornata si concluderà con il dibattito pubblico e il concerto della corale Stella Coeli alle 20.00.



Le due giornate saranno arricchite dal programma collaterale Le Notti dei Concili che consentirà, dalle 21.00 alle 24.00, di partecipare a visite guidate gratuite in Cattedrale (su prenotazione) e degustazioni a tema in piazza Duomo organizzate grazie alla collaborazione con le attività locali, che proporranno al pubblico I menù dei Concili.

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