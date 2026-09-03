Si terrà domani 4 settembre, alle ore 11.00, presso l'Open Space di Matera, la conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra l'Agenzia di Promozione Territoriale (APT) della Basilicata e la Federazione Ciclistica Italiana (FCI). L'intesa prevede una serie di azioni finalizzate al rafforzamento del cicloturismo lucano e alla promozione del territorio attraverso lo sport.

Alla conferenza parteciperanno il Direttore generale dellApt, Margherita Sarli, il Segretario generale della FCI, Marcello Tolu, il vicepresidente nazionale, Carmine Acquasanta ed il Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni.

La firma del protocollo avviene in concomitanza con la riunione del Consiglio direttivo federale che si svolgerà a Matera ed è accompagnata da un appuntamento di respiro nazionale: sabato 5 settembre, alle ore 19.00, presso Casa Cava, come concordato tra Federazione e APT, si terrà la presentazione ufficiale della Nazionale Italiana di Ciclismo su Strada in partenza per i Campionati del Mondo di Montréal, in programma dal 20 al 27 settembre.

Alla cerimonia di presentazione degli azzurri saranno presenti il Presidente Federale Cordiano Dagnoni, i vertici federali e lo staff tecnico guidato dal Team Manager Elia Viviani, insieme a una rappresentanza degli atleti impegnati nella rassegna iridata canadese.