Nella mattinata odierna, presso la Caserma Lucania, il Generale di Corpo dArmata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha reso visita al Comando Legione Carabinieri Basilicata, in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma.

LUfficiale Generale, originario di Vasto (CH), nei gradi di Tenente e Capitano è stato Comandante di Plotone del Reggimento Carabinieri a Cavallo in Roma, Capo Sezione Operazioni del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Lecce e Roma - San Pietro.

Nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando Generale dellArma dei Carabinieri allUfficio Pubblica Informazione e allUfficio Legislazione di cui è stato Capo Ufficio.

Con il grado di Colonnello ha assunto lincarico di Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia ed è stato Capo Ufficio presso il Comando Interregionale Carabinieri Podgora in Roma e Capo Ufficio Condizione Generale del Personale del Comando Generale dellArma dei Carabinieri, oltre ad essersi occupato, alle dirette dipendenze del Comandante Generale dellArma dei Carabinieri, degli affari normativi del personale. È stato, inoltre, coordinatore per lArma nellambito del Comitato Guida per limplementazione del nuovo modello di difesa, discendente dal Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa, presso lo Stato Maggiore della Difesa.

Da Generale di Brigata ha ricoperto lincarico di Comandante della Legione Carabinieri Toscana in Firenze e Capo Reparto Finanziario del Comando Generale, oltre che Capo Dipartimento per lOrganizzazione Sanitaria e Veterinaria.

Promosso Generale di Divisione ha retto gli incarichi di Manager Privacy dellArma dei Carabinieri per poi rivestire lincarico di Capo dellUfficio Legislativo del Ministro della Difesa.

A decorrere dal 25 settembre 2025 è Comandante del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden a Napoli.

Il Generale MASCIULLI è stato accolto dal Generale di Brigata Luca MENNITTI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, da Ufficiali e militari del Comando Legione e da una rappresentanza dellAssociazione Nazionale Carabinieri.

Hanno partecipato alla cerimonia, inoltre, militari della Regione Carabinieri Forestale BASILICATA, una rappresentanza del comparto di specialità e personale in congedo dellAssociazione Nazionale Forestali.

Il Generale MASCIULLI ha rivolto il suo personale apprezzamento ai Carabinieri della Legione per il lavoro prestato in favore delle comunità in cui operano quotidianamente, esortandoli a continuare a lavorare, con serenità ed equilibrio, a tutela dei cittadini, nell'ambito della più ampia cornice istituzionale volta a garantire il mantenimento dellordine e della sicurezza pubblica.