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|Il Generale di Corpo dArmata Masciulli saluta i Carabinieri della Legione Basilicata
2/09/2026
|Nella mattinata odierna, presso la Caserma Lucania, il Generale di Corpo dArmata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha reso visita al Comando Legione Carabinieri Basilicata, in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma.
LUfficiale Generale, originario di Vasto (CH), nei gradi di Tenente e Capitano è stato Comandante di Plotone del Reggimento Carabinieri a Cavallo in Roma, Capo Sezione Operazioni del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Lecce e Roma - San Pietro.
Nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando Generale dellArma dei Carabinieri allUfficio Pubblica Informazione e allUfficio Legislazione di cui è stato Capo Ufficio.
Con il grado di Colonnello ha assunto lincarico di Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia ed è stato Capo Ufficio presso il Comando Interregionale Carabinieri Podgora in Roma e Capo Ufficio Condizione Generale del Personale del Comando Generale dellArma dei Carabinieri, oltre ad essersi occupato, alle dirette dipendenze del Comandante Generale dellArma dei Carabinieri, degli affari normativi del personale. È stato, inoltre, coordinatore per lArma nellambito del Comitato Guida per limplementazione del nuovo modello di difesa, discendente dal Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa, presso lo Stato Maggiore della Difesa.
Da Generale di Brigata ha ricoperto lincarico di Comandante della Legione Carabinieri Toscana in Firenze e Capo Reparto Finanziario del Comando Generale, oltre che Capo Dipartimento per lOrganizzazione Sanitaria e Veterinaria.
Promosso Generale di Divisione ha retto gli incarichi di Manager Privacy dellArma dei Carabinieri per poi rivestire lincarico di Capo dellUfficio Legislativo del Ministro della Difesa.
A decorrere dal 25 settembre 2025 è Comandante del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden a Napoli.
Il Generale MASCIULLI è stato accolto dal Generale di Brigata Luca MENNITTI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, da Ufficiali e militari del Comando Legione e da una rappresentanza dellAssociazione Nazionale Carabinieri.
Hanno partecipato alla cerimonia, inoltre, militari della Regione Carabinieri Forestale BASILICATA, una rappresentanza del comparto di specialità e personale in congedo dellAssociazione Nazionale Forestali.
Il Generale MASCIULLI ha rivolto il suo personale apprezzamento ai Carabinieri della Legione per il lavoro prestato in favore delle comunità in cui operano quotidianamente, esortandoli a continuare a lavorare, con serenità ed equilibrio, a tutela dei cittadini, nell'ambito della più ampia cornice istituzionale volta a garantire il mantenimento dellordine e della sicurezza pubblica.
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