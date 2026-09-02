HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il Generale di Corpo dArmata Masciulli saluta i Carabinieri della Legione Basilicata

2/09/2026

Nella mattinata odierna, presso la Caserma Lucania, il Generale di Corpo dArmata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha reso visita al Comando Legione Carabinieri Basilicata, in occasione del suo prossimo trasferimento a Roma.
LUfficiale Generale, originario di Vasto (CH), nei gradi di Tenente e Capitano è stato Comandante di Plotone del Reggimento Carabinieri a Cavallo in Roma, Capo Sezione Operazioni del 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa e Comandante delle Compagnie Carabinieri di Lecce e Roma - San Pietro.
Nei gradi di Maggiore e Tenente Colonnello ha ricoperto diversi incarichi presso il Comando Generale dellArma dei Carabinieri allUfficio Pubblica Informazione e allUfficio Legislazione di cui è stato Capo Ufficio.
Con il grado di Colonnello ha assunto lincarico di Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia ed è stato Capo Ufficio presso il Comando Interregionale Carabinieri Podgora in Roma e Capo Ufficio Condizione Generale del Personale del Comando Generale dellArma dei Carabinieri, oltre ad essersi occupato, alle dirette dipendenze del Comandante Generale dellArma dei Carabinieri, degli affari normativi del personale. È stato, inoltre, coordinatore per lArma nellambito del Comitato Guida per limplementazione del nuovo modello di difesa, discendente dal Libro Bianco per la Sicurezza Internazionale e la Difesa, presso lo Stato Maggiore della Difesa.
Da Generale di Brigata ha ricoperto lincarico di Comandante della Legione Carabinieri Toscana in Firenze e Capo Reparto Finanziario del Comando Generale, oltre che Capo Dipartimento per lOrganizzazione Sanitaria e Veterinaria.
Promosso Generale di Divisione ha retto gli incarichi di Manager Privacy dellArma dei Carabinieri per poi rivestire lincarico di Capo dellUfficio Legislativo del Ministro della Difesa.
A decorrere dal 25 settembre 2025 è Comandante del Comando Interregionale Carabinieri Ogaden a Napoli.
Il Generale MASCIULLI è stato accolto dal Generale di Brigata Luca MENNITTI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, dai Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, da Ufficiali e militari del Comando Legione e da una rappresentanza dellAssociazione Nazionale Carabinieri.
Hanno partecipato alla cerimonia, inoltre, militari della Regione Carabinieri Forestale BASILICATA, una rappresentanza del comparto di specialità e personale in congedo dellAssociazione Nazionale Forestali.
Il Generale MASCIULLI ha rivolto il suo personale apprezzamento ai Carabinieri della Legione per il lavoro prestato in favore delle comunità in cui operano quotidianamente, esortandoli a continuare a lavorare, con serenità ed equilibrio, a tutela dei cittadini, nell'ambito della più ampia cornice istituzionale volta a garantire il mantenimento dellordine e della sicurezza pubblica.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
2/09/2026 - Il Generale di Corpo dArmata Masciulli saluta i Carabinieri della Legione Basilicata

Nella mattinata odierna, presso la Caserma Lucania, il Generale di Corpo dArmata Nicola Massimo MASCIULLI, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden con competenza sulle Regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha reso visita al Comando Legione Carabinie...-->continua
2/09/2026 - Giornate del lavoro Cgil Basilicata - Un mondo nuovo. Presentata la XIV Edizione

Aprire il confronto con le istituzioni regionali e la società civile e dettare insieme le priorità di cui il governo regionale deve tenere conto per assumere decisioni che riguardano la vita pubblica dei cittadini e indirizzare scelte a tutela dei diritti di t...-->continua
2/09/2026 - Lucana Film Commission presenta il bando PO Val dAgri 2026

Un investimento da 1,5 milioni di euro per sostenere nuove produzioni cinematografiche e audiovisive e trasformare il territorio dei 35 Comuni del comprensorio della Val dAgri in un luogo di racconto, produzione e sviluppo. È stato presentato questa mattina, ...-->continua
2/09/2026 - Chiusa la call per la Summer School del Festival delle Opportunità

Ottantanove candidature per quaranta posti disponibili. È questo il dato con cui si chiude la call della Summer School del Festival delle Opportunità, in programma dal 10 al 12 settembre 2026 tra Sibari e Cassano allo Ionio.

Un numero che racconta sop...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo