Lucana Film Commission presenta il bando PO Val dAgri 2026 2/09/2026 Un investimento da 1,5 milioni di euro per sostenere nuove produzioni cinematografiche e audiovisive e trasformare il territorio dei 35 Comuni del comprensorio della Val dAgri in un luogo di racconto, produzione e sviluppo. È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella Sala Inguscio della Regione Basilicata a Potenza, lAvviso pubblico PO Val dAgri 2026, a cura della Lucana Film Commission.







Alla conferenza stampa hanno partecipato Donato Del Corso, direttore generale della Direzione generale Presidenza della Giunta e Programmazione strategica della Regione Basilicata; Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission; e Dina Sileo, direttrice amministrativa della Lucana Film Commission. Ha introdotto i lavori Massimo Brancati, dellUfficio stampa della Regione Basilicata.







LAvviso, che si avvale dei fondi del Programma Operativo Val dAgri destinati allaudiovisivo, punta a sostenere, attraverso contributi a fondo perduto, opere capaci di promuovere le aree e i Comuni interessati dal Programma e, allo stesso tempo, di valorizzare il patrimonio culturale, naturale e ambientale di questi specifici territori, favorendo loccupazione e il coinvolgimento delle professionalità e delle maestranze locali.







La dotazione complessiva è di 1,5 milioni di euro: 750 mila euro sono destinati ai lungometraggi, 250 mila alle fiction televisive, 150 mila ai cortometraggi e 100 mila ai documentari. Ulteriori 220 mila euro sono destinati allo sviluppo di attività ed eventi da svolgersi sempre per la valorizzazione delle aree del Programma e 30 mila euro allassistenza tecnica.







LAvviso nasce dalla volontà dei sindaci del comprensorio della Val dAgri  ha sottolineato Del Corso  di attivare la promozione e la conoscenza del territorio anche attraverso il sostegno alla produzione di opere cinematografiche, televisive e audiovisive italiane ed estere da realizzarsi nel territorio dei 35 Comuni dellarea. La decisione, quindi, è stata quella di affidarsi per la realizzazione di questo progetto alla Lucana Film Commission, struttura regionale con le giuste competenze in materia.







Abbiamo pubblicato questo bando  ha dichiarato Romaniello  con i fondi che la Regione Basilicata, di concerto con i sindaci che guidano i 35 Comuni del PO Val dAgri, ha destinato allaudiovisivo, guardando a questa vasta area della Basilicata come a un ecosistema culturale complesso. Tanti Comuni, ognuno con le proprie specificità e con un proprio patrimonio, spesso poco o per nulla noti alle produzioni esterne. Ma il bando è naturalmente anche un invito rivolto alle realtà produttive locali ad ambientare qui le proprie opere. Queste possono, tra laltro, raggrupparsi, associarsi temporaneamente a produzioni esterne e presentare progetti da ambientare in uno o più dei 35 Comuni coinvolti. Vogliamo che le produzioni scelgano questi territori non semplicemente come sfondo, ma come parte integrante delle storie da raccontare. Questo Avviso rappresenta unopportunità per attrarre produzioni e, contemporaneamente, rafforzare la filiera audiovisiva lucana.







LAvviso prevede contributi fino a 250 mila euro per lungometraggi e fiction televisive, fino a 30 mila euro per i cortometraggi e fino a 20 mila euro per i documentari. Tra i requisiti previsti figura inoltre un piano di lavorazione che contempli almeno l80 per cento delle giornate di ripresa in esterno nellarea interessata dal Programma, mentre il 100 per cento del contributo ottenuto dovrà essere speso nei Comuni del comprensorio Val dAgri-Melandro-Sauro-Camastra.







Nel corso della conferenza è stata inoltre annunciata una manifestazione dinteresse rivolta alle produzioni per candidarsi a partecipare a tre location tour: percorsi strutturati di visita e sopralluogo presso location situate nel comprensorio e destinati a registi e produttori. Sono previsti anche incontri con i sindaci, con i gestori di siti archeologici, museali e naturalistici e con i soggetti detentori di location private. I tour si completeranno entro la fine di ottobre.







Abbiamo costruito un Avviso che definisce con chiarezza requisiti, modalità di partecipazione e criteri di valutazione  ha spiegato Sileo . Lobiettivo è garantire una procedura trasparente e, al tempo stesso, mettere le produzioni nelle condizioni di cogliere pienamente le opportunità messe a disposizione. Il bando è già corredato, sul sito della Lucana Film Commission, da diverse FAQ esplicative del testo, delle sue finalità, delle agevolazioni e dei requisiti. Anche dal punto di vista amministrativo cè e ci sarà un supporto costante, innanzitutto ai territori interessati, ma anche a quanti vorranno partecipare al bando.







Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 21 settembre 2026, secondo le modalità previste dallAvviso pubblico.

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