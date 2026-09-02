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Tricarico saluta il capitano Calabria: il comandante dei Carabinieri trasferito a Benevento

2/09/2026

Nella sala consiliare Rocco Scotellaro del Comune di Tricarico si è svolto un momento istituzionale di saluto al capitano Andrea Calabria, comandante della locale Compagnia dei carabinieri, in occasione del suo trasferimento a Benevento.
Allincontro hanno preso parte gli amministratori dei comuni ricadenti nella giurisdizione della Compagnia di Tricarico, che hanno rivolto al capitano Calabria parole di riconoscenza e apprezzamento per il lavoro svolto nel corso del suo incarico sul territorio. Durante gli interventi, è stato sottolineato il rapporto di collaborazione instaurato con le istituzioni locali e lattenzione costante rivolta alla sicurezza delle comunità dellarea.
In particolare, il sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso, ha spiegato di aver voluto salutare, insieme agli amministratori degli altri comuni della giurisdizione, una presenza costante e discreta sul territorio, evidenziando il senso di appartenenza che si è inteso far emergere in questa occasione. Il sindaco ha inoltre sottolineato quanto sia fondamentale la presenza dello Stato e come il capitano Andrea Calabria abbia rappresentato, per il territorio di competenza, un importante punto di riferimento. Ha ricordato, inoltre, la costante vicinanza dei carabinieri alle istanze dei cittadini e, nel giorno del commiato del capitano dalle comunità, ha espresso la volontà condivisa di rendergli omaggio con un saluto nella sala comunale, luogo simbolo dellistituzione, a testimonianza del riconoscimento verso chi serve lo Stato con dedizione nella quotidianità.
A nome dellamministrazione comunale, il sindaco ha donato al capitano Calabria una riproduzione della regione Basilicata con incisi i nomi dei comuni ricadenti nella giurisdizione della Compagnia e una copia della Costituzione italiana firmata da tutti gli amministratori presenti, quale segno di augurio per il nuovo incarico.
Il capitano Calabria ha a sua volta consegnato al sindaco il crest personalizzato della Compagnia dei carabinieri di Tricarico, a testimonianza del legame istituzionale maturato durante il periodo di servizio.
Il capitano Andrea Calabria, originario di Roma, aveva assunto il comando della Compagnia dei carabinieri di Tricarico il 10 settembre del 2022, subentrando al maggiore Antonio De Rosa. Prima del suo incarico a Tricarico era stato Allievo ufficiale del 194° Corso Coraggio dellAccademia militare di Modena e Ufficiale frequentatore dei corsi di Applicazione e perfezionamento alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma; poi, Tenente comandante di Plotone nelle Compagnie di formazione per Allievi carabinieri e Allievi vicebrigadieri alla Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria e Capitano comandante della 2ª Sezione del Nucleo radiomobile del Gruppo di Napoli.



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