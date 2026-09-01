A Muro Lucano torna il rito dellAnello di San Gerardo: domani 2 settembre i nuovi sindaci lucani riceveranno il simbolo dellunione del popolo lucano con il suggestivo rito della consegna dellAnello di San Gerardo Maiella.

Un appuntamento che questanno assume un significato ancora più speciale, inserendosi nelle celebrazioni per il III Centenario della nascita di San Gerardo Maiella, nato a Muro Lucano.

LAnello di San Gerardo rappresenta un simbolo di unione, appartenenza e fraternità tra tutte le comunità lucane. Un segno che, attraverso i sindaci, vuole idealmente stringere in un unico abbraccio i Comuni della Basilicata, rafforzando il legame tra territori, istituzioni e cittadini.

Domani saranno 12 i sindaci neoeletti che riceveranno lAnello:

 Accettura

 Acerenza

 Castronuovo SantAndrea

 Corleto Perticara

 Filiano

 Francavilla in Sinni

 Grottole

 Lauria

 Salandra

 SantArcangelo

 Sarconi

 Tursi

Il significato dellAnello affonda le proprie radici in un episodio della vita del Santo. Nel maggio del 1747, durante i preparativi per la processione dellImmacolata Concezione a Muro Lucano, il giovane Gerardo Maiella si tolse lanello che portava al dito e lo pose alla mano della Vergine, in un gesto interpretato come una promessa di amore e devozione.

Da questa memoria nasce oggi il valore simbolico dellAnello consegnato ai primi cittadini: unalleanza ideale con le comunità amministrate e, allo stesso tempo, un segno di appartenenza allunica grande comunità lucana.

La tradizione, riproposta negli ultimi anni, unisce così dimensione religiosa, identità territoriale e responsabilità istituzionale.