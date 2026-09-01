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|Muro Lucano, torna il rito dellAnello di San Gerardo: 12 nuovi sindaci ricevono il simbolo dellunione lucana
1/09/2026
|A Muro Lucano torna il rito dellAnello di San Gerardo: domani 2 settembre i nuovi sindaci lucani riceveranno il simbolo dellunione del popolo lucano con il suggestivo rito della consegna dellAnello di San Gerardo Maiella.
Un appuntamento che questanno assume un significato ancora più speciale, inserendosi nelle celebrazioni per il III Centenario della nascita di San Gerardo Maiella, nato a Muro Lucano.
LAnello di San Gerardo rappresenta un simbolo di unione, appartenenza e fraternità tra tutte le comunità lucane. Un segno che, attraverso i sindaci, vuole idealmente stringere in un unico abbraccio i Comuni della Basilicata, rafforzando il legame tra territori, istituzioni e cittadini.
Domani saranno 12 i sindaci neoeletti che riceveranno lAnello:
Accettura
Acerenza
Castronuovo SantAndrea
Corleto Perticara
Filiano
Francavilla in Sinni
Grottole
Lauria
Salandra
SantArcangelo
Sarconi
Tursi
Il significato dellAnello affonda le proprie radici in un episodio della vita del Santo. Nel maggio del 1747, durante i preparativi per la processione dellImmacolata Concezione a Muro Lucano, il giovane Gerardo Maiella si tolse lanello che portava al dito e lo pose alla mano della Vergine, in un gesto interpretato come una promessa di amore e devozione.
Da questa memoria nasce oggi il valore simbolico dellAnello consegnato ai primi cittadini: unalleanza ideale con le comunità amministrate e, allo stesso tempo, un segno di appartenenza allunica grande comunità lucana.
La tradizione, riproposta negli ultimi anni, unisce così dimensione religiosa, identità territoriale e responsabilità istituzionale.
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