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Muro Lucano, torna il rito dellAnello di San Gerardo: 12 nuovi sindaci ricevono il simbolo dellunione lucana

1/09/2026

A Muro Lucano torna il rito dellAnello di San Gerardo: domani 2 settembre i nuovi sindaci lucani riceveranno il simbolo dellunione del popolo lucano con il suggestivo rito della consegna dellAnello di San Gerardo Maiella.
Un appuntamento che questanno assume un significato ancora più speciale, inserendosi nelle celebrazioni per il III Centenario della nascita di San Gerardo Maiella, nato a Muro Lucano.
LAnello di San Gerardo rappresenta un simbolo di unione, appartenenza e fraternità tra tutte le comunità lucane. Un segno che, attraverso i sindaci, vuole idealmente stringere in un unico abbraccio i Comuni della Basilicata, rafforzando il legame tra territori, istituzioni e cittadini.
Domani saranno 12 i sindaci neoeletti che riceveranno lAnello:
 Accettura
 Acerenza
 Castronuovo SantAndrea
 Corleto Perticara
 Filiano
 Francavilla in Sinni
 Grottole
 Lauria
 Salandra
 SantArcangelo
 Sarconi
 Tursi
Il significato dellAnello affonda le proprie radici in un episodio della vita del Santo. Nel maggio del 1747, durante i preparativi per la processione dellImmacolata Concezione a Muro Lucano, il giovane Gerardo Maiella si tolse lanello che portava al dito e lo pose alla mano della Vergine, in un gesto interpretato come una promessa di amore e devozione.
Da questa memoria nasce oggi il valore simbolico dellAnello consegnato ai primi cittadini: unalleanza ideale con le comunità amministrate e, allo stesso tempo, un segno di appartenenza allunica grande comunità lucana.
La tradizione, riproposta negli ultimi anni, unisce così dimensione religiosa, identità territoriale e responsabilità istituzionale.



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