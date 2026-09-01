Quando Topolino va in vacanza a Rotonda: incontro con Blasco Pisapia 1/09/2026 A Rotonda, per qualche giorno, è arrivato un ospite speciale: Blasco Pisapia, fumettista, illustratore e sceneggiatore, da oltre vent'anni tra gli autori che hanno dato vita alle storie di Topolino. Un legame con il mondo Disney nato da una passione coltivata fin da bambino e cresciuta attraverso una formazione particolare: quella di architetto, che ancora oggi influenza il suo modo di immaginare e disegnare luoghi, città e personaggi.

Ma questa volta Pisapia ha lasciato per un po' Topolinia e Paperopoli per concedersi una pausa a Rotonda, nel cuore del Pollino. Abbiamo approfittato della sua presenza per parlare di fumetto, creatività, architettura, del rapporto con i personaggi Disney e, naturalmente, di come un fumettista guarda un luogo nuovo quando lo scopre.

Perché forse, per chi ha passato una vita a inventare mondi, anche una vacanza può diventare l'inizio di una nuova storia.



Tu sei laureato in Architettura, ma a un certo punto hai scelto di dedicarti completamente al fumetto. Quando hai capito che quella sarebbe stata la tua strada e quanto dellarchitetto è rimasto nel fumettista?

Come probabilmente ti risponderebbero molti miei colleghi, la passione per i fumetti è nata molto presto e già da bambino sognavo di diventare un disegnatore. La mia formazione e il mio percorso professionale come architetto non sono 'rimasti' nel fumettista, ma scorrazzano liberamente per conto loro. Ovviamente, le mie due vite professionali dialogano proficuamente, regalandosi spunti, suggestioni e offrendosi continui stimoli. In fondo, architettura e fumetto parlano la stessa lingua: il disegno.



Hai raccontato che già da ragazzo desideravi disegnare Topolino. Intanto, qual è il tuo personaggio preferito? E poi, che cosa hai provato la prima volta che hai visto una tua storia pubblicata su Topolino? E oggi, dopo tanti anni, che rapporto hai con questi personaggi?

Alla prima domanda rispondo, come faccio spesso, con le parole di Eduardo: "So piezz 'e core!" Non riesco a preferire un personaggio agli altri! Crescendo, lo sguardo che si getta sul mondo cambia, ma le cose migliori hanno sempre qualcosa di nuovo da offrirti. Restano e cambiano con te, come gli amici. E come alcuni fumetti Disney! Vedere le prime tavole pubblicate è stato terribile: non mi piacevano più, ma non potevo rifarle!.



La tua formazione da architetto si ritrova anche nel modo in cui costruisci ambientazioni, edifici e città. Quando immagini una storia, quanto è importante per te il luogo in cui si svolge? Ti capita di osservare una città reale e pensare che potrebbe diventare lo scenario di una storia Disney?

L'ambiente in cui una storia si svolge contribuisce all'efficacia della narrazione quasi come la recitazione dei personaggi. Anzi: l'ambiente è uno degli attori in scena. Da architetto, guardo le città come se leggessi un testo: le pietre parlano, basta mettersi in ascolto. Il travaso dall'esperienza reale al racconto non è sempre così immediato: a volte c'è bisogno di fare sedimentare, filtrare, distillare, invecchiare... prima di poter assaggiare qualcosa di buono.



Negli ultimi giorni hai soggiornato a Rotonda, lontano dal lavoro e dai ritmi della città. Che cosa ti ha portato proprio qui e che cosa cerchi, quando scegli un luogo in cui trascorrere qualche giorno di vacanza?

Ho scoperto Rotonda un anno fa. Con mia moglie desideravamo visitare il Parco del Pollino e questa località ci era semplicemente sembrata comoda come accesso al parco. Fermarci qui ci ha permesso di scoprire molto altro. La forma particolare dell'impianto urbanistico, che colpisce già da lontano, l'amenità delle vie del paese, l'importanza del sito dal punto di vista geologico e paleontologico, le preziose tradizioni, l'ottima cucina con i suoi prodotti unici... tutti questi elementi ci hanno sorpreso e incantato. Ma ciò che, più di tutto, ci ha spinto a tornare è stata la grande gentilezza e ricchezza umana dei rutunnari con cui abbiamo stretto amicizia!.



Da disegnatore e osservatore di luoghi, c'è qualcosa di Rotonda  un paesaggio, un edificio, un dettaglio, un personaggio incontrato per strada  che ti ha particolarmente colpito e che potrebbe finire, magari un giorno, dentro una storia o in un disegno?

Come dicevo prima, quasi mai le immagini e le esperienze arrivano sulla carta così, 'senza filtro'. Tra le tante cose viste, colori, volti, sapori, sorrisi, ce n'è una che sarebbe già pronta da trasporre in una vignetta paperopolese: una padella davvero enorme, dotata di ganci di sospensione atti a facilitare il gesto del 'salto'. Sembra uscita dalla cucina di Nonna Papera!.

Tu hai un forte legame con il Sud e con i suoi paesaggi.



Quanto i luoghi in cui vivi, viaggi o trascorri le vacanze influenzano la tua fantasia? C'è un posto del Sud che non hai ancora trasformato in una storia e che ti piacerebbe raccontare?

Ce ne sono diversi, che stanno aspettando il momento buono. Anche Rotonda è tra questi.



Se potessi incontrare oggi il bambino che riempiva i quaderni di disegni e sognava di diventare un fumettista, che cosa gli diresti?

Direi al piccolo Blasco di avere più fiducia in sé stesso e che gli sono grato per avermi indicato la strada.



Silvestro Maradei

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 1/09/2026 - Quando Topolino va in vacanza a Rotonda: incontro con Blasco Pisapia

A Rotonda, per qualche giorno, è arrivato un ospite speciale: Blasco Pisapia, fumettista, illustratore e sceneggiatore, da oltre vent'anni tra gli autori che hanno dato vita alle storie di Topolino. Un legame con il mondo Disney nato da una passione coltivata fin da bambino ...-->continua 1/09/2026 - L'Amicizia al centro della comunità con la V Edizione del Concorso "e l'Amico È"

Emozioni a fior di pelle, sorrisi e una piazzetta gremita di famiglie entusiaste hanno fatto da cornice alla V edizione del Concorso "e l'Amico È", l'evento-concorso promosso dall'Associazione Il Cielo nella Stanza con il patrocinio del Comune di Senise.

I...-->continua 1/09/2026 - Si è svolto l'evento Corri e dona per la vita, promosso dall'AVIS Barile

Ci sono giornate in cui il battito di un paese intero accelera per la stessa nobile causa. È

quanto accaduto a Barile con levento "Corri e dona per la vita", una straordinaria manifestazione

voluta con forza dal Presidente della locale sezione AVIS, M...-->continua 31/08/2026 - Miss Italia, Miriam Baldassarre è Miss Basilicata 2026

La rosa delle prefinaliste nazionali lucane di Miss Italia 2026 è ormai completa.

Le ultime premiazioni sono avvenute nel corso della finalissima regionale che si è svolta domenica 30 agosto in Piazza Valenzano a Pietrapertosa, il borgo più alto della regi...-->continua E NEWS