VIGGIANO (PZ), 31 agosto 2026  Dal 5 all'8 settembre 2026 torna la Festa della Madonna Nera di Viggiano, uno dei momenti più profondamente legati all'identità religiosa e popolare del territorio lucano.



Al centro della Festa c'è la devozione alla Madonna Nera di Viggiano, Patrona e Regina della Lucania, un legame che attraversa generazioni e continua a richiamare fedeli e pellegrini da diverse aree della Basilicata e non solo.



Per chi arriva per la prima volta la Festa diventa un'occasione per scoprire Viggiano nel momento in cui la comunità esprime con maggiore intensità la propria identità.



Accanto alle celebrazioni religiose e agli appuntamenti della tradizione, il programma comprende momenti di spettacolo e musica dal vivo. Lunedì 7 settembre arriverà a Viggiano Samurai Jay, mentre martedì 8 settembre sarà Alfa tra i protagonisti degli appuntamenti musicali della Festa.



Due serate capaci di richiamare anche un pubblico giovane dal territorio e dalle regioni vicine, in un paese la cui storia è da sempre profondamente legata alla musica e alla tradizione dell'arpa viggianese.



Vivere la Festa significa così incontrare fede, tradizione, musica e comunità, ma anche avere l'opportunità di conoscere il centro storico, la Basilica e i luoghi che raccontano l'identità di Viggiano e della Val d'Agri.



Il programma civile completo e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali Viggiano Spirito Lucano, pagina di promozione turistica del Comune di Viggiano.



Il programma religioso con le celebrazioni sarà invece disponibile sui canali della Basilica Santuario Regionale della Basilicata.