|
|
|Viggiano si prepara alla Festa della Madonna Nera: dal 5 all'8 settembre fede, tradizione, comunità e musica.
31/08/2026
|VIGGIANO (PZ), 31 agosto 2026 Dal 5 all'8 settembre 2026 torna la Festa della Madonna Nera di Viggiano, uno dei momenti più profondamente legati all'identità religiosa e popolare del territorio lucano.
Al centro della Festa c'è la devozione alla Madonna Nera di Viggiano, Patrona e Regina della Lucania, un legame che attraversa generazioni e continua a richiamare fedeli e pellegrini da diverse aree della Basilicata e non solo.
Per chi arriva per la prima volta la Festa diventa un'occasione per scoprire Viggiano nel momento in cui la comunità esprime con maggiore intensità la propria identità.
Accanto alle celebrazioni religiose e agli appuntamenti della tradizione, il programma comprende momenti di spettacolo e musica dal vivo. Lunedì 7 settembre arriverà a Viggiano Samurai Jay, mentre martedì 8 settembre sarà Alfa tra i protagonisti degli appuntamenti musicali della Festa.
Due serate capaci di richiamare anche un pubblico giovane dal territorio e dalle regioni vicine, in un paese la cui storia è da sempre profondamente legata alla musica e alla tradizione dell'arpa viggianese.
Vivere la Festa significa così incontrare fede, tradizione, musica e comunità, ma anche avere l'opportunità di conoscere il centro storico, la Basilica e i luoghi che raccontano l'identità di Viggiano e della Val d'Agri.
Il programma civile completo e gli aggiornamenti saranno disponibili sui canali Viggiano Spirito Lucano, pagina di promozione turistica del Comune di Viggiano.
Il programma religioso con le celebrazioni sarà invece disponibile sui canali della Basilica Santuario Regionale della Basilicata.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|31/08/2026 - Miss Italia, Miriam Baldassarre è Miss Basilicata 2026
La rosa delle prefinaliste nazionali lucane di Miss Italia 2026 è ormai completa.
Le ultime premiazioni sono avvenute nel corso della finalissima regionale che si è svolta domenica 30 agosto in Piazza Valenzano a Pietrapertosa, il borgo più alto della regione, incastonat...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Viggiano si prepara alla Festa della Madonna Nera: dal 5 all'8 settembre fede, tradizione, comunità e musica.
VIGGIANO (PZ), 31 agosto 2026 Dal 5 all'8 settembre 2026 torna la Festa della Madonna Nera di Viggiano, uno dei momenti più profondamente legati all'identità religiosa e popolare del territorio lucano.
Al centro della Festa c'è la devozione alla Mad...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Barberino e Pratolino, una giornata dedicata a Scotellaro e Castria
Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, avranno luogo sabato 5 settembre 2026, su impulso dellAssociazione ...-->continua
|
|
|31/08/2026 - Pasolini a Matera di Ulderico Pesce a Matera l1 e 2 settembre
A Matera, presso gli ipogei della Fondazione Sassi in via San Giovanni Vecchio n. 24, i prossimi 1 e 2 settembre alle ore 19.00, repliche straordinarie del nuovo spettacolo che Ulderico Pesce ha dedicato al rapporto tra Pasolini e Matera. Lobiettivo del lavor...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV