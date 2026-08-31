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|Barberino e Pratolino, una giornata dedicata a Scotellaro e Castria
31/08/2026
|Due eventi dedicati alla memoria e all'eredità umana, politica e letteraria di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e indimenticato poeta della civiltà contadina del Mezzogiorno, avranno luogo sabato 5 settembre 2026, su impulso dellAssociazione dei Lucani a Firenze, in collaborazione con Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Barberino di Mugello.
La giornata prenderà il via alle ore 17.30 al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello con l'incontro dal titolo Sempre nuova è lalba. Il convegno esplorerà l'impegno di Scotellaro nella promozione dei diritti civili, ponendo un accento specifico sulla figura della donna nelle sue scelte politiche e nella sua produzione letteraria, oltre che su Vincenza Castria, nativa di Montescaglioso e figura di rilievo del movimento operaio e contadino lucano e meridionale, nonché portavoce della questione femminile.
L'iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della Sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, e del Consigliere delegato della Città Metropolitana di Firenze, Nicola Armentano. Seguiranno gli interventi accademici e storici di Teresa Megale, docente dell'Università degli Studi di Firenze, e di Valdo Spini, oltre alle preziose testimonianze dei sindaci Paolo Paradiso (Tricarico) e Vincenzo Zito (Montescaglioso), di Francesco Candido, figlio di Vincenza Castria, accompagnato dal fratello Filippo Novello, e dell'attore e regista Ulderico Pesce. A scandire i vari momenti del pomeriggio saranno gli intermezzi musicali dedicati ai temi dell'emigrazione, eseguiti dalla band 'Carpineta Futuro Remoto'.
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