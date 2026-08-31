Ha preso il via questo fine settimana a Melfi Esperienze Teatrali nel Vulture, iniziativa che mira a raccontare, attraverso un percorso teatrale, storie ispirate alla vita di Guglielmo da Vercelli e al suo Cammino, mettendole poi in scena nei luoghi stessi in cui sono nate.



Liniziativa è parte del progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, e nasce dalla collaborazione con la Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa e lArcidiocesi di Acerenza, con lobiettivo di coinvolgere le comunità lucane in un racconto inedito e identitario del territorio, attraverso i linguaggi della creatività.



Guglielmo da Vercelli, il Santo pellegrino vissuto tra lXI e il XII secolo, secondo il codice miniato che ne racconta la vita, trascorse a Melfi gran parte della sua giovinezza, vivendo poi prevalentemente in eremitaggio tra i monti dellIrpinia, del Vulture e delle Dolomiti Lucane. Il Cammino di Guglielmo tocca i luoghi cari al Santo pellegrino, attraversando Campania, Basilicata e Puglia, 3 parchi regionali e oltre 30 comuni, in 15 tappe.



Liniziativa Esperienze Teatrali nel Vulture conduce proprio alla scoperta delle tappe del Cammino che ricadono in Basilicata, utilizzando il teatro come strumento di narrazione e promozione territoriale. Il corso di teatro, curato dal Teatro 99 Posti, è destinato a 25 interpreti-narratori ed è articolato in 30 ore di formazione intensiva divise in sei giornate, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre.



La chiamata per gli aspiranti interpreti-narratori ha riscosso un grandissimo successo: oltre 100 le candidature arrivate dallintera Basilicata, ma anche da Puglia e Campania, una da Roma e una da Milano. I candidati hanno unetà compresa fra i 20 e i 70 anni e oltre la metà di loro ha già avuto esperienze teatrali.



Il corso è finalizzato alla realizzazione di brevi corti teatrali con la regia di Gianni Di Nardo, basati su testi originali dello stesso regista, che andranno in scena fra settembre e ottobre nei luoghi più suggestivi del Cammino di Guglielmo in Basilicata, dove saranno organizzati anche dei percorsi di visita e offerte di turismo esperienziale legate agli stessi.



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