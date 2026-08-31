Borgo diVino in tour fa tappa a Maratea 31/08/2026 Arriva a Maratea, per la prima volta, Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dallAssociazione I Borghi più belli dItalia e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali.



Levento a Maratea sarà il diciassettesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de I Borghi più belli d'Italia  che tocca tutte le regioni italiane, oltre al centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione.



Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in un borgo sospeso tra cielo e mare. Più di 100 etichette da degustare, una selezione di cantine provenienti dalla Basilicata e da altre regioni come Calabria, Lazio, Abruzzo, Veneto, Piemonte, Marche, Toscana e non solo.



Ad accompagnare le degustazioni ci saranno specialità gastronomiche del territorio preparate in modalità asporto dai ristoratori locali, tra cui cannoli lucani ( con peperone crusco ripieno di baccalà mantecato, patate e cipolla caramellata), paccheri con moscardini, cavatelli ammullicati, cintura nera di caponata agrigentina,dolci tipici e non solo.



Liniziativa rientra fra le attività promozionali del MIB  Mercato Italiano dei Borghi, il Progetto dellAssociazione I Borghi più belli dItalia in cooperazione istituzionale con BMTI  Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei Borghi associati e al beneficio socio-economico delle comunità locali.



Borgo diVino in tour" torna con una nuova edizione, un circuito di 25 tappe che riguarderà altrettanti Borghi aderenti alla nostra rete  dichiara Fiorello Primi, Presidente dellAssociazione "I Borghi più belli d'Italia"  Liniziativa propone un itinerario dedicato alla valorizzazione della cultura italiana e delle produzioni tipiche legate al vino e alla gastronomia, che si confermano tra le espressioni più autentiche dellidentità dei luoghi e delle tradizioni che rendono lItalia unica al mondo. Partecipare a Borgo diVino rappresenta unesperienza di qualità, capace di coniugare bellezza, territorio e convivialità.



Spazio anche alla musica con esibizioni che riempiranno le tre serate per rendere latmosfera ancora più suggestiva.



Larrivo di Borgo diVino in Tour nel centro storico di Maratea, dal 4 al 6 settembre, rappresenta unopportunità straordinaria per promuovere e valorizzare il cuore della nostra città. Accoglieremo cantine provenienti da tutta Italia, insieme a migliaia di appassionati, offrendo al tempo stesso una vetrina importante ai nostri operatori economici, alle attività commerciali e al tessuto ricettivo locale dichiara lassessore al Turismo del Comune di Maratea, Mariastella Gambardella - Questo evento segna linizio di un percorso che punta a restituire al centro storico la centralità che merita, trasformandolo in uno spazio vivo, attrattivo e sempre più protagonista della programmazione turistica e culturale della città. La nostra ambizione è quella di rendere Borgo diVino in Tour un appuntamento fisso del calendario annuale di Maratea, capace di crescere nel tempo e di contribuire in maniera concreta alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla promozione del territorio. Stiamo costruendo una visione che mette al centro il borgo, le sue bellezze e la collaborazione con gli operatori locali, perché è insieme che possiamo creare eventi di qualità e nuove opportunità di sviluppo per Maratea.



Come funziona



Levento si svolgerà nel centro storico di Maratea, a partire da Piazza Buraglia, in unarea ad ingresso libero, nei seguenti giorni e orari: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 18.00 alle 24.00.



Lungo il percorso dellevento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e unarea food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di 20 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.



Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dellevento, oppure online sul sito https://borgodivino.it/maratea/. Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco.

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