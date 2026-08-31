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|Borgo diVino in tour fa tappa a Maratea
31/08/2026
|Arriva a Maratea, per la prima volta, Borgo diVino in tour, il ciclo di eventi promosso dallAssociazione I Borghi più belli dItalia e organizzato da Valica S.p.a, azienda leader nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo ed enogastronomia. La manifestazione si avvale del sostegno di SumUp e Mastercard in qualità di sponsor ufficiali.
Levento a Maratea sarà il diciassettesimo di 25 appuntamenti di un tour nazionale nel circuito de I Borghi più belli d'Italia che tocca tutte le regioni italiane, oltre al centro storico di San Marino, Borgo Ospite Internazionale dell'Associazione.
Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini, ascoltare le storie dei produttori e assaporare specialità gastronomiche tipiche del territorio in un borgo sospeso tra cielo e mare. Più di 100 etichette da degustare, una selezione di cantine provenienti dalla Basilicata e da altre regioni come Calabria, Lazio, Abruzzo, Veneto, Piemonte, Marche, Toscana e non solo.
Ad accompagnare le degustazioni ci saranno specialità gastronomiche del territorio preparate in modalità asporto dai ristoratori locali, tra cui cannoli lucani ( con peperone crusco ripieno di baccalà mantecato, patate e cipolla caramellata), paccheri con moscardini, cavatelli ammullicati, cintura nera di caponata agrigentina,dolci tipici e non solo.
Liniziativa rientra fra le attività promozionali del MIB Mercato Italiano dei Borghi, il Progetto dellAssociazione I Borghi più belli dItalia in cooperazione istituzionale con BMTI Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei Borghi associati e al beneficio socio-economico delle comunità locali.
Borgo diVino in tour" torna con una nuova edizione, un circuito di 25 tappe che riguarderà altrettanti Borghi aderenti alla nostra rete dichiara Fiorello Primi, Presidente dellAssociazione "I Borghi più belli d'Italia" Liniziativa propone un itinerario dedicato alla valorizzazione della cultura italiana e delle produzioni tipiche legate al vino e alla gastronomia, che si confermano tra le espressioni più autentiche dellidentità dei luoghi e delle tradizioni che rendono lItalia unica al mondo. Partecipare a Borgo diVino rappresenta unesperienza di qualità, capace di coniugare bellezza, territorio e convivialità.
Spazio anche alla musica con esibizioni che riempiranno le tre serate per rendere latmosfera ancora più suggestiva.
Larrivo di Borgo diVino in Tour nel centro storico di Maratea, dal 4 al 6 settembre, rappresenta unopportunità straordinaria per promuovere e valorizzare il cuore della nostra città. Accoglieremo cantine provenienti da tutta Italia, insieme a migliaia di appassionati, offrendo al tempo stesso una vetrina importante ai nostri operatori economici, alle attività commerciali e al tessuto ricettivo locale dichiara lassessore al Turismo del Comune di Maratea, Mariastella Gambardella - Questo evento segna linizio di un percorso che punta a restituire al centro storico la centralità che merita, trasformandolo in uno spazio vivo, attrattivo e sempre più protagonista della programmazione turistica e culturale della città. La nostra ambizione è quella di rendere Borgo diVino in Tour un appuntamento fisso del calendario annuale di Maratea, capace di crescere nel tempo e di contribuire in maniera concreta alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla promozione del territorio. Stiamo costruendo una visione che mette al centro il borgo, le sue bellezze e la collaborazione con gli operatori locali, perché è insieme che possiamo creare eventi di qualità e nuove opportunità di sviluppo per Maratea.
Come funziona
Levento si svolgerà nel centro storico di Maratea, a partire da Piazza Buraglia, in unarea ad ingresso libero, nei seguenti giorni e orari: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 18.00 alle 24.00.
Lungo il percorso dellevento i visitatori troveranno un percorso di degustazione con postazioni ad hoc dedicate alle cantine, un percorso formativo sul mondo del vino e unarea food. Per le degustazioni di vino i visitatori potranno acquistare un voucher al costo di 20 comprensivo di 8 assaggi di vino; verrà consegnato anche un kit composto da sacchetta e calice.
Il voucher per le degustazioni può essere acquistato direttamente sul posto, durante i giorni dellevento, oppure online sul sito https://borgodivino.it/maratea/. Le specialità gastronomiche, invece, potranno essere acquistate direttamente in loco.
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